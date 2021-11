dbb ruft zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst in MV am Dienstag auf

Schwerin

Für Dienstag hat die Gewerkschaft Beamtenbund und Tarifunion (dbb) die Beschäftigten des Landes Mecklenburg-Vorpommern wegen der stockenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder zum Streik aufgerufen. „Seit zwei Verhandlungsrunden mauert die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) - jegliche Fortschritte für die Beschäftigten des öffentlichen Diensts der Länder werden blockiert“, hieß es in einer Mitteilung des Beamtenbundes dbb am Montag. In Schwerin will die Gewerkschaft mit einer Fahrrad-Demo bis vor die Staatskanzlei fahren, dort soll es eine Kundgebung geben.

Beschäftigte des UMG streiken

Besonders ärgerlich findet der Beamtenbund dbb die Haltung der Arbeitgeber zu den „eklatanten Problemen“ im Gesundheitsbereich, hier sehe die TdL überhaupt keinen Handlungsbedarf. Auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief Beschäftigte der Universitätsmedizin Greifswald (UMG) zum Streiken auf - bereits in der vergangenen Woche hatte es von ihnen eine Protestaktion gegeben. Am Dienstag sind laut Verdi auch Beschäftigte der Universität Greifswald, der Universitätsmedizin und der Straßenmeisterei zur Beteiligung aufgerufen.

Für die laufende Tarifrunde fordern Verdi und der Beamtenbund dbb unter anderem für die 29 000 Arbeitnehmer und 15 000 Beamten in Mecklenburg-Vorpommern fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich; im Gesundheitswesen werden 300 Euro mehr verlangt. Auszubildende, Studierende und Praktikanten sollen monatlich 100 Euro mehr bekommen. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 27./28. November 2021 in Potsdam geplant

Von RND/dpa