Rostock

Montag, 11 Uhr, in der Rostocker „Kröpi“: Nur wenige Menschen sind an diesem Vormittag in der beliebten Einkaufsstraße unterwegs. Das macht sich auch im „ dm“-Drogeriemarkt in der Kröpeliner Straße 85 bemerkbar. 40 Personen dürfen dort gleichzeitig Besorgungen erledigen, weniger als zehn befinden sich im Laden. „Seit keine Touristen mehr kommen dürfen und auch die Geschäfte geschlossen haben, fehlt die Laufkundschaft“, sagt Filialleiterin Grit Bensien. Die Innenstadt hätte mit der Corona-Pandemie deutlich an Attraktivität verloren.

„Mittlerweile kommen fast nur noch Stammkunden zu uns, die meisten aus der unmittelbaren Umgebung. Wir sind zum Nahversorger geworden“, sagt Grit Bensien weiter. Anders sehe es in den Filialen in den Centern am Stadtrand aus. In diesen sei der Umsatz trotz Corona gestiegen – ein Trend, der bundesweit zu beobachten ist. Grit Bensien hat deshalb einige ihrer 16 Mitarbeiter an andere Märkte in Rostock und Umgebung ausgeliehen. In der „Kröpi“-Filiale heißt es dagegen „Entschleunigung“ – und das nicht nur im Arbeitsaufkommen.

Mehr Gelassenheit und Wertschätzung

„Unsere Kunden sind durch die Corona-Maßnahmen geduldiger geworden“, sagt Grit Bensien. Wo Menschen vor der Krise lautstark auf sich und ihren Zeitdruck aufmerksam gemacht haben, würden sie heute nun mit Abstand Schlage stehen – und das ohne sich zu beschweren. „Selbst wenn sie kurz draußen warten müssen, ist das meist kein Problem. Ich würde mir wünschen, dass diese Gelassenheit auch künftig bleibt.“

Ebenso positiv: Die Wertschätzung für den Beruf des Verkäufers sei in der Pandemie gestiegen. „Vor Corona ist es schon mal passiert, dass Eltern ihren Kindern gesagt haben, dass, wenn sie in der Schule nicht aufpassen, sie an der Kasse bei uns landen“, erinnert sich Grit Bensien. Heute würden viele ihre Arbeit und die ihrer Kollegen respektieren und dankbar dafür sein, dass diese trotz Pandemie weiter für sie da sind. „Das ist ein wirklich schönes Gefühl.“

Kunden akzeptieren Corona-Maßnahmen

Diesen Wandel erlebt auch Alexander Block in seiner Filiale. Er leitet den „ dm“-Markt im Kröpeliner-Tor-Center und sitzt dort regelmäßig an der Kasse. „Mich freut besonders, dass die meisten unserer Kunden die Corona-Maßnahmen akzeptieren und verständnisvoll mitmachen“, sagt er. Nur selten käme es vor, dass Kunden mal ihre Maske vergessen. „Richtig negative Erfahrungen habe ich bislang keine gemacht. Ich weiß, das ist keine Selbstverständlichkeit.“

Alexander Block (33) während der Arbeit. Quelle: Pauline Rabe

Schmunzeln müsse er aber manchmal über das Kaufverhalten der Kunden – gerade wenn es um das Hamstern von Toilettenpapier geht. „Das scheint ein wahres Luxusproblem zu sein“, sagt Block. Insbesondere zu Beginn der zweiten Welle seien vor allem hochpreisige Produkte – vierlagig, fünflagig oder bunt bedruckt – vermehrt gekauft worden. „Das hat sich aber schnell wieder gelegt und war auch kein Vergleich zum ersten Lockdown, wo wir einfach nur Paletten voll mit Toilettenpapier aus dem Lager gezogen haben, ohne die Packungen überhaupt neu aufzustapeln.“

Laut Grit Bensien ist das nicht die einzige Verhaltensänderung: „Neuerdings fällt mir auch auf, dass einige Kunden ihren Besuch im Drogeriemarkt anscheinend mehr als Erlebnis sehen und diesen auch so zelebrieren“, sagt sie. Insbesondere Frauen kämen häufig zu zweit in den Laden und ließen sich Zeit beim Stöbern.

Keine Angst vor einer Infektion

Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, haben weder Grit Bensien noch Alexander Block. „Der Kundenkontakt ist doch das, was uns ausmacht. Wir sind natürlich vorsichtiger geworden, halten Abstand und haben sicher auch Respekt. Von Angst ist aber nicht die Rede“, sagt Block. Die Forderung einiger Einzelhändler schnellstmöglich gegen Corona geimpft zu werden, kann Grit Bensien nicht nachvollziehen: „Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen“, sagt sie. Andere Menschen hätten es ihrer Meinung nach zunächst nötiger.

Statt sich vor einer Infektion zu sorgen, seien die meisten Mitarbeiter laut Block zudem auch eher dankbar, in der Krise weiterarbeiten zu können. Ob Kurzarbeit oder Kündigung: „All das ist bei uns kein Thema. Niemand muss hier Angst um seinen Job haben“, sagt er. Stattdessen hätte es im Herbst 2020 sogar Boni für die Mitarbeiter gegeben.

Von Pauline Rabe