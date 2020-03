Laage

Auf dem Flugplatz Rostock-Laage werden bald so viele Flugzeuge zu sehen sein wie lange nicht: Weil der Flugzeugbauer Airbus wegen der Corona-Krise auf seinen Maschinen sitzenbleibt, braucht der Konzern Ausweichmöglichkeiten, um sie zwischenzuparken. Also bot Laage an, einzuspringen, sagte Dörte Hausmann, Geschäftsführerin des Airports.

Eine Maschine ist bereits angekommen, neun weitere sollen innerhalb einer Woche folgen. „Wegen Corona ist weltweit die Nachfrage nach Flugzeugen zurückgegangen. Mehrere Airbus-Kunden nehmen daher Maschinen später ab“, erklärt Hausmann. Der Riesenflieger A 380 sei jedoch von der Vereinbarung ausgenommen.

Flüge finden statt

Der Flugbetrieb in Laage sei dadurch nicht beeinträchtigt. Allerdings hatte die Lufthansa wegen Corona ihren Flugplan nach München umgestellt: Die Zahl der Flüge im Zeitraum zwischen 30. März und 24. April wurde von zehn auf fünf pro Woche halbiert.

Die wöchentlichen Flüge von Laage nach Antalya ( Türkei) und Hurghada ( Ägypten) werden jedoch unverändert angeboten. Auch Kreta soll ab April wie ursprünglich vorgesehen angeflogen werden, sagte Hausmann.

