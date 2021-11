Greifswald

Jeder braucht gerade ein Schnelltestzertifikat. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für den Job, Mitfahrende für den öffentlichen Nahverkehr und jeder in Mecklenburg-Vorpommern für den Besuch einer Bar, eines Restaurants oder eines Indoor-Konzerts. Für die Schnelltestzentren ging die komplette Neuregelung des Alltags, den erst die Bundesregierung und nur wenige Tage die Landesregierung beschlossen haben, zu schnell. Kaum noch Termine für die zertifizierten Schnelltests und belastete Lager sind die Folgen.

Besonders betroffen sind die zentralgelegenen und bekannten Anlaufstellen. In der Mensa am Schießwall betreibt die Uniklinik mit kurzer Unterbrechung seit Ostern diesen Jahres ein Schnelltestzentrum. Bis Freitag sind alle Termine ausgebucht – auch am Wochenende. Gleiches gilt für das kleinere, aber auch gut gelegene Testzentrum im Freizeitbad. Apotheker Erik Schumacher betreibt es in Zusammenarbeit mit den Schwimmhallenbetreibern. Am Samstag ist man hier ausgebucht. Er und seine Kollegen werden 360 Tests durchführen.

Ausgebuchte Testzentren und lange Schlangen

Wie die Lage am Sonntag ist, könne er noch nicht sagen. Er bestätigt jedoch. „Aktuell ist es wirklich ein Kampf.“ Ohne Termin wird auch bei ihm in der kommenden Woche nichts mehr gehen. Nur Besucher des Schwimmbades könne man dann noch spontan bedienen. Während er vor einem Monat, als die Tests durch die Bundesregierung kostenpflichtig gemacht wurden, seine Zelte abbrechen musste, stellt er jetzt wieder ein.

Neben den bekannten Zentren entstehen neue. Das MZZ am Koppelberg hat den Betrieb wieder aufgenommen. Hier gibt es auf der Internetseite www.smartimer.de noch Termine. Scheinbar ist die Bequemlichkeit für den Wunsch nach 24-Stunden voller Bewegungsfreiheit doch noch ein Thema. In der Stadt gibt es keine Termine mehr, am Stadtrand, im Gewerbegebiet hat man noch fast die freie Wahl.

Wie lange gibt es noch genug Tests?

Eine weitere Frage ist, wie lange es noch genug Tests für alle gibt. Im Einzelhandel sind in Greifswald gerade keine mehr zu bekommen. Gähnende Leere in den Regalen. Auch erste kleinere Unternehmen, die die Tests für Angestellte brauchen, klagen über Lieferprobleme. Die Zentren sind gut versorgt – noch. „Ich musste am Freitag 2500 Tests aus Neubrandenburg nach Greifswald bringen“, erklärt Schumacher. Sonst wäre er nicht gut in die kommende Woche gekommen. Von der aktuellen Bestellung sei die Hälfte geliefert worden. Auch einige Kreise halten einen Vorrat an Tests vor.

Bürgermeister erhebt Vorwürfe an Land

Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder sieht in der aktuellen Situation ebenfalls ein Problem und greift die Verantwortlichen im Land an. „Die Landesregierung hat Regelungen getroffen, ohne sich darum zu kümmern, ob diese auch umgesetzt werden können. Für die konkrete Umsetzung ist der Landkreis mit seinem Gesundheitsamt zuständig.“ Obwohl die Stadt nicht selbst zuständig sei, habe man gehandelt. Bereits am 17 November wurde gemeinsam mit dem Klinikum das Testzentrum in der alten Mensa reaktiviert. „Wir waren damit einer der ersten in Mecklenburg-Vorpommern.“

Neue Öffnungszeiten in alter Mensa

Die Stadt sei daran interessiert, die Strukturen vor Ort schnell wieder aufzubauen. Fassbinder bittet jedoch um etwas Geduld. Bedingt durch die Kurzfristigkeit der gesetzlichen Regelungen und der Dynamik der Pandemie werde es aber noch ein bisschen dauern, bis die Anbieter sich sortiert haben und der Nachfrage Herr werden. Dabei würden auch Themen wie Personal, Preise und die Verfügbarkeit der Tests. Am 25. November ist auch Sophi, der hauseigene Pflegedienst der WVG in das Testen eingestiegen. Am Standort in der Makarenkostraße werden nun an sieben Tagen in der Woche Schnelltests angeboten.

Die Uniklinik will auch handeln. Zum 1. Dezember werden die Öffnungszeiten in der alten Mensa angepasst. Von Montag bis Freitag kann man sich dann zwischen 11 und 19 Uhr testen lassen, am Wochenende 9 bis 17 Uhr. Damit schafft das Klinikum 300-350 neue Testsslots und Raum für mehr Termine.

