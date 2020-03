Rostock/Greifswald/Bergen

Aufgrund der Coronavirus-Epidemie hat die Schweriner Landesregierung am Montag verfügt, auch die Bau- und Gartenbaumärkte in MV zu schließen. Blumengeschäfte dagegen dürfen weiter öffnen. Für die Bürger im Nordosten bedeuten die weiteren Einschränkungen aber nicht, dass sie beispielsweise Pflanzen, Erden oder Futtermittel für ihre Tiere nicht mehr erhalten. Die Unternehmen nehmen Bestellungen auch weiterhin von Privatkunden entgegen.

Die Waren können bei den Geschäften abgeholt werden und es existiert zudem meist ein Lieferservice. Im Mittelpunkt stehen der Infektionsschutz und die Vermeidung von Kontakten zwischen Verkäufern und Kunden. Die praktischen Abläufe gestalten sich aber mitunter sehr unterschiedlich, wie die OZ-Umfrage zeigt.

Viele Pflanzen müssen in den Boden

Anne Marie Garlow (31) mit Tochter Hayley (2) und Partner Sören Zubrenic haben einen Großeinkauf bei Grönfingers gemacht. „In unserem Vorgarten ist noch keine Pflanze, so haben wir heute zugeschlagen und für über 100 Euro Pflanzen gekauft.“ Quelle: Frank Söllner

Fast alle seiner mehr als 100 Mitarbeiter befinden sich aufgrund der verfügten Schließung in Kurzarbeit. Derzeit arbeite man mit Hochdruck daran, vor allem die Versorgung der rund 15 000 Kleingärtner im Bereich der Hansestadt abzusichern.

Pro Kleingartenanlage könne jeweils eine Sammelbestellung erfolgen. „Größere Posten von Privatpersonen werden ebenfalls berücksichtigt. Und dieser Service soll ab Donnerstag möglich sein“, so Heinemann. Er bittet die Vorstände der Vereine, sich mit der Firma in Verbindung zu setzen. Das entsprechende Formular ist dann unter www.groenfingers.de zu finden. Nachfragen sind unter 03 81 / 60 92 50 möglich.

Sanitzer halten Futter für Kleintierhalter bereit

Der Gartenbereich ist auch auf dem Gelände der Gartenbau-Genossenschaft – Baumschule und Grünanlagenbau „Obstblüte“ in Sanitz ( Landkreis Rostock) derzeit gesperrt. „Futter für Geflügel, Hund, Katze bis hin zu Pferd und Rind können aber vor Ort erworben werden“, betont Gartenbau-Meister Rüdiger Thom.

Die gut zehn Mitarbeiter der Firma arbeiten zudem Aufträge im Grünanlagenbau ab. Weitere Informationen sind per Telefon 03 83 09 / 2 42 oder unter www.baumschule-sanitz.de erhältlich.

Kunden halten Abstand beim Einkaufen

Bei der Sundflor GmbH in Stralsund läuft derweil der Verkauf von Pflanzen und Blumenerde über die Blumenläden weiter. Geöffnet hat auch das Stralsunder Obstgut „Am Borgwallsee“. „Futter für alle Tierarten, Obst und Gemüse sowie Blumen werden derzeit stark nachgefragt“, sagt Firmenchef Johannes Eggert. „Unsere Kunden sind sehr diszipliniert, beachten den Infektionsschutz und halten Abstand beim Einkaufen“, so Eggert. Zudem sei nun der Kassenbereich durch eine Plexiglas-Scheibe abgetrennt worden.

Grevesmühlen : Viele Bestellungen ausgeliefert

Eine große Nachfrage bei Obstgehölzen und Ziersträuchern, Blumenerde und Gemüse-Jungpflanzen registriert man auch bei Gartenbau Wiencke in Grevesmühlen ( Nordwestmecklenburg). „Wir sind mit zwei Fahrzeugen pausenlos in Grevesmühlen und Umgebung unterwegs, um Bestellungen abzuarbeiten", erklärt der Juniorchef des landwirtschaftlichen Betriebes, Christian Wiencke.

Besonders Stiefmütterchen und Hornveilchen stehen hoch im Kurs. Angesichts der gedrückten Stimmung sei Farbe im Vorgarten oder auf dem Balkon wichtig. „Zudem sorgen sich viele Kunden um die Friedhofsbepflanzung“, erklärt Wiencke. Der Kontakt erfolgt telefonisch unter 03 88 1 / 21 92 oder unter www.gartenbau-wiencke.de.

Ware steht vor Ort bereit

Flexibel auf Kundenanfragen reagieren die Profi-Baumärkte in Klütz, Schönberg und Grevesmühlen, wie Einzelhändler Steven Kessner in Klütz erklärt. Er betont: „Wir stellen die bestellten Waren vor Ort bereit und vermeiden den unmittelbaren Kundenkontakt.“ Zudem könne die telefonisch unter 03 88 25 / 26 04 5 oder unter www.profi-baumarkt-kluetz.de georderte Ware ausgeliefert werden. Sehr gefragt seien derzeit Futtermittel, Erde, Stiefmütterchen und Hornveilchen, so Kessner.

Nur Kartenzahlung in Neubukow möglich

Einen Abhol- und Lieferservice bietet der Sonderpreis Baumarkt in Neubukow ( Landkreis Rostock) an. „Ab einem Warenwert von 50 Euro liefern wir aus. Bezahlt werden kann nur per EC-Karte“, erläutert Markt-Inhaber Benjamin Kulemann. Telefonisch unter 03 82 94 / 15 73 08 bzw. www.sonderpreis-baumarkt.de können Kunden Bestellungen tätigen und die Ware auch in Neubukow vor der Tür abholen. „Das Ganze erfolgt kontaktlos“, so Kulemann. Für gewerbliche Kunden indes, die sich ausweisen können, sei der geschlossene Markt im beschränkten Maße zugänglich.

Firmenkunden haben Vorrang

Beim team Baucenter in Neubukow haben Firmenkunden Vorrang. Privatkunden können laut Firmenleitung allerdings ebenfalls Waren unter Telefon 03 82 94 / 70 60 oder www.team.de ordern. Die Bestellungen sind vorher zu bezahlen. Bargeldverkehr entfällt. Die „Lieferscheinkunden“ erhalten ihre Güter entweder vor dem Baumarkt oder sie werden ihnen nach Hause geliefert.

In Güstrow gefragt: Farben, Hölzer und Erden

Der Güstrower OBI Markt ( Landkreis Rostock) hat für Gewerbetreibende, die sich ausweisen können, geöffnet. „Privatpersonen können Waren reservieren lassen und bezahlen an der Warenannahme mit Karte. Dies geschieht möglichst kontaktlos unter Beachtung der Infektionsschutzregeln“, betont Marktleiter Enrico Deke. Besonders gefragt sind bei ihm aktuell Farben, Hölzer und Erden. Bestellungen werden auch in einem Radius von etwa 30 Kilometern ausgeliefert. Nähere Infos unter 03 8 43 / 2 32 10 bzw. www.obi.de.

Spezieller Service „Reservieren und Abholen“

Einen speziellen Lieferservice „Reservieren und Abholen“ für Kunden in MV haben die Bauhaus-Filialen in Rostock, Schwerin und Stralsund eingerichtet. „Wählen sie unter www.bauhaus.info das gewünschte Fachzentrum aus. Wir bemühen uns, die Waren innerhalb von sechs Stunden bereitzustellen“, erklärt Heiko Fischer, stellvertretender Geschäftsleiter vom Bauhaus Rostock-Schutow. Die Waren werden gepackt und könnten vor Ort abgeholt werden. Das geschehe möglichst kontaktlos. Sowohl eine Barzahlung als auch ein Lieferservice sind möglich, so Fischer. Mehr Infos unter www.bauhaus.info oder unter 03 81 / 6 66 41 50.

Kunden dürfen Markt nicht betreten

Den OBI Markt Greifswald dürfe weder ein Firmen- noch ein Privatkunde betreten, sagt Mitarbeiter Marvin Dieckmann. Die reservierte Ware werde am Eingang zurechtgelegt. Eine Person bezahlt diese dann – mit Karte oder bar. Die Kunden nehmen diesen Service an, so Dieckmann. Weitere Infos unter 0 38 34 / 88 96 70 oder www.obi.de.

Auslieferungen für Insel Rügen

Auslieferungen für die gesamte Insel Rügen nimmt der Hammer Fachmarkt in Bergen vor. Gewerbetreibende und Privatpersonen könnten die Ware ordern, aber den Markt nicht betreten. „Die Bestellungen, die vor der Tür stehen, sind mit Karte zu bezahlen“, sagt Mitarbeiter Peter Müller. Weitere Infos unter 0 38 38 / 2 02 50 beziehungsweise www.hammer-heimtex.de.

Weitere Firmen können ihre Serviceangebote gerne melden: Bitte einfach an online@ostsee-zeitung.de mailen.

Von Volker Penne