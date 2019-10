Im November jährt sich der Todestag von Jens Büchner zum 1. Mal. Am 17. November 2018 war der Ballermann-Sänger im Alter von nur 49 Jahren verstorben.

Wie "dwdl" nun berichtet, soll am 23. November die Dokumentation " Jens Büchner - Auf den Spures eines Auswanderers" gezeigt werden. Seine Töchter aus erster Ehe, Jenny und Jessica werden in der Doku zu Orten begleitet, an den ihr Vater lebte und treffen Menschen, die ihm wichtig waren.

Erst vor wenigen Tagen hätte Jens Büchner seinen 50. Geburtstag gefeiert. Seine Witwe Daniela hatte sich an dem Tag in einem emotionalen Post an ihn gewand.

RND/lob