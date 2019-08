Köln

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles, was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

Aktuelle News zu „Alles was zählt“

AWZ-Vorschau: So geht es bei „Alles was zählt“ in den nächsten fünf Folgen weiter

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei „Alles was zählt“ weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Vorschau-Texte von RTL)

Freitag, 16.08.2019: Folge 3251

Jenny beschließt, sich wieder in die Arbeit zu stürzen, nachdem Deniz sie versetzt. Doch da hat sie die Rechnung ohne Vanessa gemacht.

Moritz findet trotz Hausverbot im Zentrum einen Weg, Michelle zu trainieren. Dabei erkennt er, dass er den Trainer-Job nicht kampflos hergeben will.

Nathalie beobachtet wenig begeistert, wie Finn auf einer Party mit einer anderen flirtet. Als sie sich der Situation entzieht, gerät sie in eine heikle Situation.

Moritz (Tijan Njie, l.) kommt mit Niclas' (Ron Holzschuh) Umgang und Art nicht klar und gerät wiederholt mit ihm aneinander.

Montag, 19.08.2019: Folge 3252

Simone wehrt sich gegen ihre Isolation seitens der Familie. Darüber gerät sie mit Richard in Streit, der dabei unabsichtlich Vanessa tief verletzt.

Ingo und Steffi müssen Abschied von ihrem Pflegekind nehmen. Ingo gibt vor, damit klarzukommen, doch dann blickt er der Wahrheit ins Auge.

Nathalie schafft es, sich gegen ihren Angreifer zur Wehr zu setzen. Mit ihren verwirrenden Gefühlen für Finn hingegen wird sie nicht so leicht fertig.

Simone (Tatjana Clasing) wird wütend, als Richard (Silvan-Pierre Leirich) ihr Heuchelei vorwirft. Quelle: TVNOW/Kai Schulz

Dienstag, 20.08.2019: Folge 3253

Vanessa ist nach Richards Worten zutiefst verunsichert. Sie findet Trost und Unterstützung bei Christoph. Dem gegenüber platzt Richard der Kragen.

Moritz und Michelle trainieren heimlich zusammen auf dem Eis, um Michelles Trainingsrückstand aufzuholen. Doch Niclas droht dahinterzukommen.

Ingo fühlt sich ausgebremst, als Steffi rational auf seinen Kinderwunsch reagiert, doch dann versteht er den Grund für ihre Zurückhaltung.

Vanessa (Julia Augustin) vertraut Christoph (Lars Korten) an, wie sehr Richards Worte sie verunsichert haben. Quelle: TVNOW/Kai Schulz

Mittwoch, 21.08.2019: Folge 3254

Marie stellt Jenny ein Ultimatum, um Moritz als Trainer zurückzubekommen. Doch ihr Plan geht nicht auf.

Richard hat ein schlechtes Gewissen, als er merkt, wie sehr er Vanessa verletzt hat. Über gemeinsame Erinnerungen gelingt es den beiden, wieder zusammenzufinden.

Ingos Tag mit der kleinen Miray läuft anders als erwartet. Derweil wird Steffi klar, dass sie, was das Thema Kinder angeht, nicht so schnell aufgeben will.

Richard (Silvan-Pierre Leirich) erkennt mit schlechtem Gewissen, wie sehr er Vanessa (Julia Augustin) verletzt hat. Doch über gemeinsame Erinnerungen finden die Beiden wieder zusammen. Quelle: TVNOW/Kai Schulz

Donnerstag, 22.08.2019: Folge 3255

Michelle wird von Chiara erpresst, ihre Rolle für Moritz’ Job zu opfern. Damit überfordert, vertraut sie sich Moritz schließlich an.

Vanessa will den Streit mit ihrer Mutter nicht auf Henrys Rücken austragen. Doch dann verschwindet der Kleine ausgerechnet aus Simones Obhut ...

Jenny will ihren Verdacht, dass Deniz mit Marie geschlafen hat, nicht weiterverfolgen, sondern nach vorne sehen. Sie plant voller Vorfreude ihren ersten Hochzeitstag.

Simones (Tatjana Clasing) Verzweiflung bricht sich Bahn, doch ausgerechnet Richard (Silvan-Pierre Leirich) ist für sie da.

Sie haben eine Folge von AWZ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.