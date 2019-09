Berlin

Moderator Frank Elstner ist seit Jahrzehnten im Geschäft - doch jetzt hat er nochmal einen Nachwuchspreis bekommen. Der 77-Jährige erhielt am Donnerstagabend in Berlin einen Youtube Goldene Kamera Digital Award. Geehrt wurde er für seine neuen Youtube-Videos, in denen er Gäste wie Sängerin Helene Fischer und Moderator Jan Böhmermann interviewt.

Elstner sagte bei der Verleihung, er freue sich so sehr. Die jungen Leute in seiner Firma hätten ihm gesagt, er solle nicht aufhören zu denken, sondern weiter denken und was machen.

Er sei dankbar, dass das jetzt kein Preis für einen "Quotensenior" sei, sondern ein Preis für die Nähe zum Publikum. "Ich finde das übrigens so nett, dass Sie mich so nett empfangen", sagte Elstner den Gästen. "Weil die meisten von Ihnen kennen mich gar nicht."

Bekannt wurde Elstner einem Millionenpublikum, als er 1981 im ZDF die Fernsehshow "Wetten, dass..?" auf den Bildschirm brachte. Seine Talkreihe bei Youtube heißt "Wetten, das war's..?". Im Frühjahr hatte er eine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht. Darüber sprach er nun auch in Berlin. In einer Talkshow habe er dazu mal gesagt: "Leute, regt euch nicht auf. Dann zittere ich halt."

RND/dpa