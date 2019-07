London

Wo immer man sie hören wollte, dorthin kam sie nie. Amy Winehouse blieb weg, als sie 2007 in Hamburg beim Konzert der Rolling Stones in Deutschland „anheizen sollte“. 2009 erfolgte nach einem betrunkenen Konzert in Belgrad die Tourabsage. Gerüchte von Drogen, Alkohol, Magersucht machten die Runde. Die fünffache Grammy-Gewinnerin blieb in Deutschland die ausgefallene Künstlerin. Und dann war sie tot.

Zwei Zu-Lebzeiten-Alben sind ihr Vermächtnis, das eher konventionelle „Frank“ und der Retro-Knaller „Back to Black“ mit dem sie 2006 das Revival des Sixties-Soul so richtig lostrat. Und Asif Kapadias Film „ Amy“, der sie komplett zeigt: Die Sängerin, die jeden Saal mit ihrer Präsenz und ihrer irren Soulstimme brennen ließ.

Und die Zweiflerin hinter der Zauberin, die Frau die aufstieg, um zu stürzen, die den britischen Boulevardblättern mit ihren Drogeneskapaden Stoff lieferte für hämische Außenansichten (sofort nach ihrem Tod spielten sie ähnlich verlogen die Betroffenheitsharfe).

Amy – Es ist nichts Romantisches daran, wenn Idole früh sterben

„ Amy“ ist Teil des Arte-„Summer of Love“-Programms (Freitag, 21.45 Uhr). Kapadia erhielt für den Film den Europäischen Filmpreis, 2016 sogar den Oscar. Er zeigt die ganze Amy, auch das kaputte Konzert in Belgrad, lässt Leute sprechen, die ihr nahestanden, die ihr Genie erkannten.

„Stirb jung, bleib schön!“, sang Blondie-Frontfrau Debbie Harry 1979. Bittere Ironie. Denn es ist nichts Romantisches daran, wenn Idole früh sterben. Drogen sind nicht cool, und Drogen erweitern das Bewusstsein nicht so sehr, dass es eine Verkürzung des Daseins wettmachen könnte. Drogen töten Musiker. Und Musik.

Von Matthias Halbig/RND