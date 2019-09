Cupertino

Apple startet am 1. November seinen eigenen Streamingdienst, der auf den Namen "Apple TV+" hört. Eine Nachricht, die bei manchem Serienfan vielleicht erst einmal Kopfschütteln auslöst: Noch ein Streaming-Anbieter? Wer soll das alles gucken?

Denn erst im August hatte der Disney-Konzern seinen Dienst "Disney+" angekündigt, zudem bauen auch die deutschen Privatsender mit "Joyn" ( ProSieben/ Sat.1) und "TVNOW" (RTL-Gruppe) ihr Angebot immer weiter aus.

Als Konsument kann man da schnell zu viel bekommen: Gab es bislang vor allem Netflix, Amazon Prime (und vielleicht Sky), hat man nun die Auswahl zwischen unzähligen Anbietern - und jeder hat noch dazu seine eigenen Exklusivserien im Programm. Brauchen wir jetzt wirklich noch einen Streaming-Dienst am Markt?

Der Trend geht zum Wechsel-Abo

Die Antwort lautet: unbedingt! Denn mehr Player auf dem Markt bedeuten: Noch viel mehr großartige Produktionen, noch mehr Vielfalt. Noch nie zuvor hatten Serienfans so viel Auswahl, noch nie zuvor gab es ein so qualitativ hochwertiges Angebot. Und noch nie zu einem so günstigen Preis.

Apropos Preis: Auch hier machen es einem die Streaming-Anbieter wirklich einfach. Musste man für Pay-TV- oder Telefontarife über Jahre hinweg Verträge mit langer Vertragsbindung abschließen, können Konsumenten bei Streaming-Anbietern ganz einfach zwischen den Abos hin und her wechseln. Die Laufzeit beträgt in fast allen Fällen nur einen Monat.

Der Trend geht also zum Wechsel-Abo - und das verändert wieder einmal die Kultur des Fernsehguckens. In einem Monat schauen wir "Stranger Things" auf Netflix, im nächsten abonnieren wir Apple TV+ für die neue Produktion "The Morning Show". Und wenn die nichts taugt, switchen wir halt zu Amazon Prime.

Am Ende gibt es einen Sieger

Ob wir " Apple TV+" jetzt wirklich brauchen, bleibt natürlich abzuwarten. Bislang hat niemand die sogenannten " Apple Originals" zu sehen bekommen. Doch allein die Anwesenheit dieses Streaming-Dienstes belebt das Geschäft und treibt auch Netflix und Amazon dazu, ihr Angebot immer weiter zu verbessern.

Das hat auch schon der Start von " Apple Music" im Jahr 2015 gezeigt: Seither steht Musik-Streaming-Konkurrent Spotify massiv unter Druck - in den USA hat " Apple Music" den Dienst bei den Nutzerzahlen sogar schon überholt. Die Folge: Ein ständiger Kampf um den Hörer - und ständige Verbesserungen des Angebots und des Nutzererlebnisses.

Ähnliche dürfte es auch mit dem Start von Apple TV+ verlaufen. Und am Ende gibt es dann vor allem einen großen Gewinner: den Konsumenten.

Von Matthias Schwarzer/RND