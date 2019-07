Wie ist es als Spross berühmter Eltern groß zu werden? Lilith Becker, Cheyenne Ochsenknecht, Lili Paul-Roncalli und Co. gewähren in der Personality-Doku „7 Töchter“ nicht nur Einblicke in ihren Alltag, sondern auch in ihre Gefühlswelt. Alles zur neuen Vox-Sendung erfahren Sie hier.