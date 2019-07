Köln

Es ist zwar erst die zweite Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ ( RTL), aber es knallt trotzdem schon ordentlich. Im Mittelpunkt der „Grapsch-Affäre“ stehen Architekt Quentin Streit und Sänger Menowin Fröhlich.

Stein des Anstoßes ist Quentins Angewohnheit, den weiblichen Bewohnern des Hauses ungefragt an den Hintern zu greifen. „Jede Frau hat so einen schönen Körper. Den möchte ich anfassen“, begründet er seine Grapsch-attacken. Für Menowin ein absolutes No-Go. Der warnte den Lüstling, sich bloß nicht an seiner Frau zu vergreifen: „Wegen Menschen wie dir saß ich im Knast. Ich bin froh, dass du das nicht gemacht hast. Sonst wäre das heute hier anders ausgegangen!“

Doch Quentin zeigt sich wenig einsichtig, sondern bietet Menowin sogar an, seiner Frau Jessika Cardinahl (54) an den Allerwertesten zu fassen: „Jetzt, da du Jessika ein bisschen besser kennst, hast du von mir die Erlaubnis, ihr in den Arsch zu kneifen.“ Ob Menowin auf dieses Angebot wirklich eingeht, oder noch mehr ausrastet, sieht man Dienstag um 20.15 Uhr bei RTL.

Von Thomas Kielhorn/RND