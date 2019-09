View this post on Instagram

Mit "Creep" sorgt die 8-jährige Georgia in der ersten Supertalent-Folge für Staunen und Gänsehaut. Auch bei Dieter Bohlen - der drückt nämlich auf den Goldenen Buzzer und schickt sie damit ins Finale ✨ #supertalent #dassupertalent #supertalentgeorgia #dieterbohlen @dieterbohlen @sarellax3