Fans können sich freuen: Am 14. Oktober feiern „Die Geissens“ den 18. Staffelauftakt bei RTL II. Die Millionärsfamilie reist zum Staffelbeginn in die Emirate, in ihre Lieblingsmetropole Abu Dhabi, und gewährt ihren treuen Fans wieder tiefe Einblicke in ihr Privatleben, während sie den Luxus in der Wüstenstadt genießt.

Gleich zu Beginn der 18. Staffel wird es spannend: Carmen Geiss (54) und ihr Robert (55) spielen mit dem Gedanken, sich eine Immobilie in der Wüstenstadt zu kaufen. Shania (15) und Davina (16) haben allerdings etwas dagegen und stellen sich dem Plan in die Quere. Doch das ist nicht alles: Eine anschließende Autopanne – inklusive Verlust des Heckspoilers – sorge laut RTL II für ordentlich Zündstoff. Das i-Tüpfelchen: „Ein Instagram-Post von Robert stellt das Familienleben auf den Kopf. Die Geissens finden sich in schwersten Turbulenzen wieder“, kündigt der Sender an.

Der Staffelauftakt ist am Montag, 14. Oktober, um 20.15 Uhr bei RTL II zu sehen.

Lesen Sie auch: Shitstorm: Fans werfen Carmen Geiss Tierquälerei vor

RND/cwo