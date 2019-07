London

Ist die Welt so schlecht? Nachrichten von Mord und Totschlag und Weltuntergang scheinen an manchen Tagen die Schlagzeilen zu dominieren. Das Kollektiv Positive.News will aber über die Dinge berichten, die gut laufen. Die nicht von der Boshaftigkeit mancher Menschen berichten – eben die guten Nachrichten. Die britische Webseite positive.news.com hat nun die positiven Schlagzeilen des ersten Halbjahres 2019 zusammengefasst, die hoffen lassen, dass die Welt doch nicht schnell durch Klimawandel zugrunde gehen wird, dass die Welt vielleicht doch gerechter und gesünder werden kann.

Hier einige Beispiele:

– Wissenschaftler haben einen großen Durchbruch im Kampf gegen Aids gefeiert: Erstmals menschliche Zellen von HIV-Infektion geheilt

– In Bayern hat ein Volksbegehren für einen besseren Schutz der Bienen gesorgt: „Rettet die Bienen“: Bayern billigt Artenschutz-Paket

– Es gibt international weniger Hinrichtungen: Zahl der dokumentierten Hinrichtungen sinkt auf niedrigsten Stand seit zehn Jahren

– Auf de Galapagos-Inseln wurde eine Schildkrötenart entdeckt, die als ausgestorben galt: Ausgestorben geglaubte Riesenschildkröte auf den Galápagos-Inseln entdeckt

