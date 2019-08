In Folge fünf der Kuppelshow "Die Bachelorette" geht es wieder ordentlich zur Sache: Während die einen mit Bachelorette Gerda auf Tuchfühlung gehen, beschweren sich die anderen über ausbleibende Dates und Langeweile in der Männervilla. Und dass Tim sogar ein Übernachtungsdate mit der schönen Blondine bekommt, verbessert die Stimmung unter den Konkurrenten auch nicht gerade.

Doch bevor Gerda in der Nacht der Rosen wieder einige Männer nach Hause schicken muss, verlässt bereits einer der Kandidaten freiwillig die Sendung: Alex, der als Nachrücker in die Show gekommen war und bereits vergangenes Jahr im Rennen um das Herz der damaligen Bachelorette Nadine Klein die letzte Rose bekommen hatte, gibt Gerda einen Korb - und die scheint auch nicht besonders traurig darum. Sie hätten einfach zu wenig Zeit gehabt, sich näher kennenzulernen.

Drei Männer müssen in Folge fünf der "Bachelorette" 2019 gehen

Danach geht es wie üblich weiter: Gerda verteilt ihre Rosen an die Männer ihrer Wahl. Drei gehen leer aus: So müssen Andreas, Oggy und Daniel in Folge fünf gehen. Bei Andreas und Oggy überrascht das die meisten wohl kaum: Beide hatten kein Einzeldate mit Gerda bekommen, Gerda sagt Andreas in Folge fünf sogar direkt, dass er eher in der "Friendzone" gelandet ist. Kandidat Daniel, der bereits ein Einzeldate hatte und immer sehr von Gerda schwärmte, dürfte hingegen enttäuscht sein über den Korb.

RND/hsc