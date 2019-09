Köln

Sie war mit großem Abstand die nervigste Teilnehmerin des diesjährigen " Sommerhaus der Stars" ( RTL): Elena Miras (27). Die gebürtige Schweizerin beschimpfte alles und jeden mit derben Worten. Auch ihr Freund Mike Heiter (27) musste so manches Mal einstecken.

Aber am Ende setzen sich die beiden Ex-" Love Island"-Teilnehmer gegen Willi Herren und Frau Jasmin (landeten auf dem vierten Platz), Sabrina Lange und Freund Thomas Graf von Luxburg (dritter Platz) sowie die beiden Auswanderer Roland und Steffi Bartsch (zweiter Platz) durch.

Am Anfang hätte niemand auf das lautstarke Paar gesetzt, das sich regelmäßig vor den RTL-Kameras fetzte. „Ich habe das ein oder andere gesagt und gemacht, was ich gar nicht böse gemeint habe", sagte Elena der "Bild". "Ich war einfach wütend und verzweifelt. In diesen Situationen lag so ein Druck auf mir, ich wollte einfach unbedingt gewinnen. Es ging um so vieles. Aus diesem Druck ist dann mein ständiges Fluchen entstanden."

