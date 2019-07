Los Angeles

Die Abschlussstaffel von „Game of Thrones“ ist mit 32 Nominierungen der große Favorit bei der diesjährigen Emmy-Verleihung. Beim wichtigsten Fernsehpreis der Welt setzte die Fantasyserie damit am Dienstag in Los Angeles einen Rekord für die Zahl der Nominierungen in den Dramakategorien in einem Jahr.

Schon jetzt ist die in Deutschland bei „ Sky Atlantic HD“ laufende Reihe mit 47 Auszeichnungen die meistprämierte Serie der US-Fernsehgeschichte. In der Hauptkategorie „Beste Dramaserie“ können außerdem unter anderem „Bodyguard“, „Pose“ und „This is Us“ gewinnen.

„Die wunderbare Mrs. Maisel“ in Comedykategorien weit vorn

In den Comedykategorien kommt die 50er-Jahre-Amazonserie „Die wunderbare Mrs. Maisel“ auf 20 Nominierungen. Große Konkurrenz für die wichtigen Preise als beste Comedyserie und für die beste Hauptdarstellerin ist die Politsatire „Veep“ mit Julia Louis-Dreyfus als fiktive Präsidentin Selina Mayer in ihrer letzten Staffel. Bei den Miniserien geht „ Tschernobyl“ mit 19 Nominierungen als Top-Favorit ins Rennen.

Weiter auffällig ist der Siegeszug neuer Anbieter: Mit 137 Nominierungen führt zwar der US-Kabelanbieter HBO die Liste an, aber die Streamingdienste Netflix mit 117 Nominierungen und Prime Video von Amazon mit 47 Nominierungen sind seit einigen Jahren immer wichtiger. Der Traditionssender NBC liegt mit 58 vorgeschlagenen Auszeichnungen auf Rang drei.

Die Nominierten für die beste männliche Hauptrolle

Für die beste männliche Hauptrolle sind laut Website CNBC aufgestellt: Mahershala Ali („True Detective“), Benicio Del Toro („Escape at Dannemora“), Hugh Grant („A Very English Scandal“), Jared Harris („ Chernobyl“) Jharrel Jerome („When They See Us“) und Sam Rockwell („Fosse/Verdon“).

Die Nominierten für die beste weibliche Hauptrolle

Um den Preis bei den Darstellerinnen ringen Amy Adams („Sharp Objects“), Patricia Arquette („Escape ...“), Aunjanue Ellis und Niecy Nash („When They See Us“). Joey King („The Act“) und Michelle Williams („Fosse/Verdon“).

Die Emmys werden in rund 120 Kategorien von etwa 24.000 Mitgliedern der Television Academy vergeben. Die Preise in den wichtigsten Kategorien werden am 22. September im Microsoft Theater in Los Angeles bekanntgegeben. In den USA überträgt FOX, in Deutschland TNT Serie. In der Woche zuvor werden bereits viele Auszeichnungen in Nebenkategorien vergeben.

Von RND/dpa/big