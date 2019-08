Frankfurt/M.

Die Frauenfußball-Bundesliga soll in der neuen Saison regelmäßig im frei empfangbaren TV zu sehen sein. Das Freitagabendspiel wird künftig bei Eurosport gesendet. Zudem verhandelt der Deutsche Fußball-Bund mit der ARD, damit es die Zusammenfassung eines Spiels in der “ Sportschau” gibt. “Wir wollen die Wahrnehmung der Liga stärken und können da neue Schritte gehen”, sagte DFB-Direktorin Heike Ullrich bei einer Pressekonferenz am Montag in Frankfurt am Main.

Das erste Spiel am Freitag ist die Eröffnungspartie zwischen Frankfurt und Potsdam

Das erste Freitagsspiel ist in dieser Woche die Eröffnungspartie zur neuen Saison zwischen den Ex-Meistern 1. FFC Frankfurt und Turbine Potsdam (18.30 Uhr). Magenta Sport hat die Rechte für alle Spiele. Freitags wird normalerweise um 19.15 Uhr gespielt, samstags um 13 Uhr und sonntags um 14 Uhr. Der Vertrag mit Eurosport läuft über drei Jahre.

“Wir haben sicherlich die stärkste Liga in Europa, auch wenn überall viel Geld ins Spiel gebracht wird”, sagte Frankfurts Manager Siegfried Dietrich, der Vorsitzender des neuen DFB-Ausschuss für die Frauen-Bundesliga werden soll, mit Blick auf Investitionen in England, Frankreich, Spanien und Italien. Gleichzeitig räumte Dietrich auch mit Blick auf das Viertelfinal-Aus der Nationalmannschaft bei der WM in Frankreich ein: “Wir sind momentan vielleicht in einer Senke drin, aus der wir ganz sicherlich mit dem Engagement, das wir zeigen, herauskommen.”

