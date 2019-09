Köln

Schmerzhaft geendet ist für Thomas Gottschalk ein Spiel in der RTL-Liveshow "Denn sie wissen nicht, was passiert". Der TV-Star zog sich am Samstagabend eine blutige Lippe zu - und daran war ausgerechnet sein Kollege Günther Jauch schuld.

Das Unglück passierte in einem Spiel, in dem die beiden TV-Legenden gegeneinander antraten. Dabei galt es, Vasen durch die Luft zu schleudern, das Gegenüber musste sie auffangen. Bei einer ging Jauch allerdings etwas zu rabiat vor, das Gefäß traf Gottschalk mitten im Gesicht. Die Folge: Eine verletzte Lippe, das Blut tropfte. Sogar ein Sanitäter kam auf die Bühne, um sich die Lippe anzusehen - Gottschalk konnte am Ende aber weiterspielen.

Thomas Gottschalk : "Macht euch bitte keine Sorgen"

Nach der Show war dem TV-Star schon wieder zum Scherzen zumute: „Ich muss jetzt gucken, dass ich die Oberlippe auch noch so dick hinkriege. Aber es ist okay, macht euch bitte keine Sorgen", sagte Gottschalk in einem RTL-Interview. "Aber ich habe gemerkt, Günther hat es sehr bereut. Der hat selten einen so geknickten Eindruck gemacht.“

Moderatorin Barbara Schöneberger sagte dem Sender nach der Show: "Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich habe es in dem Moment gar nicht so richtig gesehen. Aber die Vase ist hochgesprungen und hat ihn an der Lippe getroffen. Und wenn es auf den Zahn gegangen wäre, würde ich mal sagen, wäre der Zahn weg." Zum Glück war es dann doch nicht ganz so schlimm.

