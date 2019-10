Jennifer Aniston (50) ist derzeit in aller Munde. Das hat sie nicht nur ihrem neu ins Leben gerufenen Instagram-Account zu verdanken, sondern auch ihren regelmäßigen Andeutungen zu einem möglichen "Friends"-Comeback. Bei einem Auftritt in der US-Talkshow von Ellen DeGeneres (61) hatte sie vor Kurzem enthüllt, dass die sechsköpfige Gruppe tatsächlich "an etwas" feilen würde.

"Es passiert etwas"

"Wir würden es wirklich toll finden, wenn da noch etwas kommt", sagte Aniston und sprach damit offenbar auch für ihre Serien-Kollegen Courteney Cox (55), Matthew Perry (50), Matt LeBlanc (52), David Schwimmer (52) und Lisa Kudrow (56). "Wir arbeiten an etwas", fügte sie hinzu und heizte damit die Gerüchteküche um eine mögliche Reunion an.

Gleiches hat die 50-Jährige nun erneut in der "Late Show" von Stephen Colbert (55) geäußert. "Es passiert etwas", bestätigte Aniston. Was genau dieses "etwas" sein werde, hat sie allerdings nicht verraten. "Es passiert etwas - aber wir wissen nicht, was das ist", so die Schauspielerin weiter.

RND/eee/spot