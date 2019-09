In der " Johannes B. Kerner Show" beendete Eiskunstläuferin Kati Witt ihre Karriere, Designer Karl Lagerfeld sprach bei dem Moderator über Heidi Klum - 2009 war es dann Schluss mit der Sendung im ZDF. Könnte Johannes B. Kerner jetzt mit einer neuen, eigenen Talksendung zurückkehren? Das meint die "Bild"-Zeitung zu wissen und berichtet - berufend auf Unternehmenskreisen - , dass Talkmaster Johannes B. Kerner mit einer eigenen Talkreihe namens " Bestbesetzung" beim Streamingdienst Magenta TV ein Comeback starten soll. Die erste Folge soll schon im September starten, zu Gast sein soll Liverpool-Trainer Jürgen Klopp.

Magenta TV will Streamingdienst Netflix mit Talkformat Konkurrenz machen

In der Show wolle Kerner Persönlichkeiten aus der ganzen Welt treffen und sprechen. Magenta TV wolle mit dem Format Netflix und der Show "My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman" Konkurrenz machen.

Johannes B. Kerner bestätigte die Informationen nicht. Unter anderem moderiert er zur Zeit im ZDF die Show "Da kommst Du nie drauf!" oder "Der Quiz-Champion".

