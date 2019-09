Mainz

Nach dem großen Eklat um den Auftritt von Luke Mockridge im „ Fernsehgarten“ im August war klar, dass es der nächste Komiker nicht leicht mit den ZDF-Zuschauern haben würde. Matze Knop, der am Sonntag in der Discofox-Ausgabe der beliebten Fernsehsendung auftrat, trat dieses Erbe trotzdem an – und konnte sich auch einen kleinen Seitenhieb auf den Kollegen nicht verkneifen.

Doch zunächst wurde Matze Knop mehr als positiv von Andrea Kiewel anmoderiert. Sie grüßte den Komiker mit den Worten „ Matze Knop, meine Sonne! Oh, wie sehr ich dich liebe.“

Während Knop einen Gag nach dem anderen abfeuerte und die Zuschauer das dieses Mal (im Gegensatz zu dem Auftritt von Luke Mockridge) sogar lustig fanden und applaudierten, wurde im Netz schon fleißig diskutiert. Einem Zuschauer fiel direkt auf, dass Knop ein ähnliches pinkes Shirt wie Mockridge bei seinem Auftritt trug. Wohl kein Zufall, denn nach einigen Witzen über Influencer konnte sich Knop einen Seitenhieb gegen den Kollegen nicht verkneifen: „Und dann stehen die plötzlich im ‚ Fernsehgarten' und treten mit einer Banane auf.“ Da lachte sogar Moderatorin Andrea Kiewel herzlich in die Kamera.

Sie unterscheiden sich nur durch die Banane. Sogar die Shirtfarbe ist ähnlich. Fernsehgarten?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Fernsehgarten pic.twitter.com/ODNmRSGGF2 — Harry Bo (@Harrybossos) September 8, 2019

Andere Zuschauer kommentierten im Netz: „Echt peinlich, wie Matze Knop hier die Bühne des Fernsehgartens für irgendeinen Prank nutzt und völlig ohne Gags auftritt“ oder „ Mockridge verurteilen, aber dann Knop holen“.

Immerhin: Der Moderatorin gefiel's. Andrea Kiewel ging nach dem Auftritt auf den Komiker zu, rief: „ Matze Knop, einer von uns!“ und fiel ihm um den Hals. Ihr war die Erleichterung sichtlich anzumerken, dass der nächste Auftritt eines Komikers glatt über die Bühne gegangen ist.

In der nächsten Sendung am 15. September sollen dann unter anderem die Lochis und Scooter auftreten.

lob/RND