Zwei Jahre kämpfte der ehemalige Stabhochspringer Tim Lobinger gegen eine aggressive Form von Leukämie. Seit April ist der 47-Jährige krebsfrei. Nun feiert Lobinger sein TV-Comeback: Zusammen mit seinem Sohn Tyger tritt er am Dienstag (20.15 Uhr) in der Pro7-Show „Renn zur Million“ an.

„Wir sind Vater und Sohn und stehen hier als Team“, so Lobinger. Zusammen mit seinem Sohn, der Stürmer bei Fortuna Düsseldorf II ist, will er die anderen Teams schlagen. „Seit meiner Kindheit messe ich mich mit meinem Vater. Wer ist der Erste an der Eisdiele? Wer schafft es, mit einem Bein auf den Bürgersteig zu springen? Wer klettert den Baum hoch? Wir lieben sportliche Herausforderungen und Wettbewerbe“, erklärt Tyger Lobinger seine Motivation, bei der Show anzutreten.

Vater und Sohn Lobinger haben gemeinsam für die Show trainiert

Im Wettstreit mit anderen prominenten und nicht prominenten Kandidaten muss sich das Vater-Sohn-Team verschiedenen sportlichen Prüfungen stellen. Auch wenn er nicht mehr so fit sei wie zu seiner Zeit als Stabhochsprung-Weltmeister, fühle er sich der Herausforderung gewachsen. Mit seinem Sohn habe er während der Sommerpause täglich trainiert. „Die allgemeine Athletik stand im Mittelpunkt. Zeit für große Experimente hatten wir nicht“, so Lobinger zur „Bild“.

RND/mat