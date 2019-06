Köln

In der vorerst letzten Ausgabe von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ musste sich das beliebte Moderatorenpaar am Dienstagabend dem Sender geschlagen geben. Unter anderem hatten die beiden gegen 33 Kinder im Fußballspielen antreten müssen – und am Ende die Show verloren.

In vorherigen Ausgaben hatten Joko und Klaas bereits gegen den Sender gewonnen, sich damit 15 Minuten frei nutzbare Sendezeit erspielt, die sie unter anderem Sozialarbeiter Dieter Puhl zur Verfügung gestellten hatten. Der sprach damals über seine Tätigkeit bei der Bahnhofmission. In einer anderen Folge übernahmen die beiden für einen Tag die Moderatorion der Nachrichtensendung „Taff“, was dem Sender zu einem Quotenanstieg verhalf.

Kein Wunder also, dass ProSieben die Niederlage des Duos clever nutzt: Joko und Klaas müssen am Mittwoch ab 5.30 Uhr das gesamte Programm von ProSieben ankündigen, posteten bereits früh am Morgen das erste Video aus dem Studio. Ob auch diese Moderation dem Sender wieder zu einem Quotenanstieg verhilft? Bleibt abzuwarten.

