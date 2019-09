Berlin

Die österreichische Schauspielerin Nina Proll (45, "Vorstadtweiber") glaubt, bei Verhandlungen zu ihrer " Tatort"-Rolle zu wenig Gage gefordert zu haben. "Ich hätte viel mehr rausholen können. Die Produzenten bei den Öffentlich-Rechtlichen jammern ja gerne, dass sie sparen müssen. Aber im Nachhinein habe ich gehört, dass vielleicht doch noch etwas mehr drin gewesen wäre", sagte sie der "Bild"-Zeitung. Härte mache bei Gehaltsverhandlungen Sinn: "Das sollte man als Frau dann auch mal können – und nicht nur den Männern überlassen".

Am Sonntag war Proll zum ersten Mal als Sonderermittlerin Eva Kern in "Die harte Kern", dem neunten " Tatort" aus Weimar, neben Nora Tschirner und Christian Ulmen in der ARD zu sehen.

