Die Zusammenarbeit wird ausgeweitet: Zack Snyder, Regisseur von Filmen wie „300“, „Die Legende der Wächter“ und „Justice League“, dreht nicht nur den Zombiefilm „Army of the Dead“ für Netflix. Wie das Branchenblatt „ The Hollywood Reporter“ mitteilte, hat der Streamingdienst auch eine noch namenlose Animationsserie bei Snyder in Auftrag gegeben, die von nordischer Mythologie inspiriert sein soll.

Laut John Derderian, bei Netflix für Animationsserien verantwortlich, soll Snyder „die ikonischen Charaktere und Geschichten der nordischen Mythologie in seinem unnachahmlichen Stil zum Leben zu erwecken“. In Snyders Zombiefilm mit Dave Bautista geht es um einen Zombieepidemieausbruch in Las Vegas.

