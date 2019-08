Köln

Am 9. August geht „Promi Big Brother“ ( Sat.1) in die siebte Runde. Dann werden wieder eine Hand voll Promis zwei Wochen in ein Haus in Köln gesperrt und dabei rund um die Uhr von zahlreichen Kameras beobachtet. Wer zieht sich den Hass seiner Mitbewohner zu und wer entwickelt sich zum Publikumsliebling? Hier finden Sie alle Informationen rund um die beliebte Container-Show.

Promi Big Brother 2019: Das ist neu

Noch ist offiziell nur sehr wenig über das neue Konzept bekannt. Aber das neue, grüne Logo kündigt es bereits an. Es geht raus ins Grüne. So soll es nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) neben dem Wohnbereich im Haus auch einen Gartenbereich mit Zelten geben, in denen sich die prominenten Bewohner als Camper bewähren müssen.

In einem Werbetrailer zur Show sieht man Spielpuppen im fiktiven Freizeitpark „Promiland“. An einer Bar steht eine Puppe mit langen, schwarzen Haaren in rosafarbenem Abendkleid und mit Vollbart. Ob das eine Anspielung auf Conchita Wurst sein soll? Man weiß es nicht...

Promi Big Brother 2019 im TV

Am 09. August beginnt die TV-Ausstrahlung von Promi Big Brother 2019. Sat.1 überträgt die Show täglich für insgesamt 16 Tage.

• Die Einzugsshow am 09. August und das Finale am 24. August starten um 20.15 Uhr.

• Alle weiteren Sendungen beginnen um 22.15 Uhr.

Zusätzlich zu den regulären Sendungen greift das Sat.1-Frühstücksfernsehen das Thema „ Promi Big Brother“ auf. Gemeinsam mit Jenny Elvers werden die einzelnen Sendungen im Nachhinein analysiert.

Promi Big Brother 2019 im Livestream

Über die Website von Sat.1 lässt sich ein Livestream zu Promi Big Brother 2019 aufrufen. Dieser ist kostenlos, allerdings müssen sich Zuschauer zunächst auf der Website für den 7Pass anmelden.

• Hier geht es zum Promi Big Brother 2019 Livestream.

Promi Big Brother 2019: Das sind die Sendetermine

09. August 2019 (Freitag): Einzug-Liveshow

10. August 2019 (Samstag): Folge 2

11. August 2019 (Sonntag): Folge 3

12. August 2019 (Montag): Folge 4

13. August 2019 (Dienstag): Folge 5

14. August 2019 (Mittwoch): Folge 6

15. August 2019 (Donnerstag): Folge 7

16. August 2019 (Freitag): Halbzeit-Liveshow Folge 8

17. August 2019 (Samstag): Folge 9

18. August 2019 (Sonntag): Folge 10

19. August 2019 (Montag): Folge 11

20. August 2019 (Dienstag): Folge 12

21. August 2019 (Mittwoch): Folge 13

22. August 2019 (Donnerstag) Folge 14

23. August 2019 (Freitag): Folge 15

24. August 2019 (Samstag): Finale-Liveshow

Promi Big Brother 2019: Das sind die Bewohner

Wenige Tage vor Beginn der Sendung hat Sat.1 die ersten neun Kandidaten bekanntgegeben. Das sind sie:

– „Germany’s next Topmodel“-Kandidatin Theresia

– Deutschlands bekanntester TV-Detektiv Jürgen Trovato

– „ DSDS“-Star Joey Heindle

– Soap-Darstellerin Janine Pink

– YouTube-Legende Chris von „Bullshit TV“

– „Bachelor“-Finalistin Eva Benetatou

– die Frau von Bert Wollersheim, Ginger Costello Wollersheim

– „ Love Island“-Frauenschwarm Tobi Wegener

– Promi-Hellseherin Lilo von Kiesenwetter

– Schauspielerin Sylvia Leifheit

– „Big Brother“-Kandidat der ersten Stunde, Zlatko Trpkovski

– Ballermann-Schlagersänger („Mama Laudaaa“) Alm-Klausi

Spekulationen über weitere Kandidaten gibt es ebenfalls: So mutmaßt die „Bild“-Zeitung, dass Ballermann-Sänger Alm-Klausi („Mama Laudaaa“) ebenfalls in den TV-Container ziehen werden. Inzwischen hat der Sender das bestätigt.

Auch Ex-„Bachelorette“-Kandidat Rafi Rachek könnte nach Angaben von RTL dieses Jahr dabei sein.

Promi Big Brother 2019: Das sind die Moderatoren

Auch in diesem Jahr führen zwei bekannte Moderatoren durch die Sendung: Jochen Schropp präsentiert das Format bereits seit 2014. Marlene Lufen ist seit letztem Jahr dabei. Die beiden Moderatoren sind ein eingespieltes Team und stehen aktuell regelmäßig auch für das „SAT.1-Frühstücksfernsehen“ vor der Kamera.

Im „Frühstücksfernsehen“ analysieren wird Jenny Elvers täglich die Reality-Show. Sie kennt sich mit „ Promi Big Brother“ bestens aus: Die Schauspielerin gewann die erste Staffel der Sendung im Jahr 2013.

Von Thomas Kielhorn/RND