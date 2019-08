Köln

Mega, findet der Joey Heindle fast alle. Voll krass die Wahrsagerin. Mega, dieser Influenzer. Mega, dieses Gewitter – und vor allem die Blitzableiter. Und Camping mag er sowieso. „Bist du auch so ein Naturmensch“, fragt er in der herrlich-naiven Joey-Heindle-Art ausgerechnet Ginger Wollersheim, die mit ihrem XXXXL-Brustimplantat, dem gelifteten Gesicht und den blondierten Haare genau so aussieht, wie man sich einen Naturmenschen eben so vorstellt.

Joey zur Plastikflasche: „bist du auch eher der Naturmensch?“ ‍♂️ #PromiBB #PromiBigBrother — ₱ Λ U L I И S K I IΞ (@paulinskiiee) August 9, 2019

Die Wollersheim, ein Naturmensch? Die hat nicht mal einen Busch zwischen den Beinen.. #PromiBB — BridgetHSoS (had to change her pic) (@LDN_TPO) August 9, 2019

Ja, es ist wieder Zeit, semi-prominente Menschen, die dringend Geld und Aufmerksamkeit brauchen, werden zusammen eingesperrt und „Big Brother is watching them“ – nur, dass es dieses Mal nicht einmal ein Dach gibt, die Promi Big Brother Promis müssen campen. So mit Zelt und Isomatte und Campingstuhl. Zwölf Promis oder solche, die sich für Promis halten, sind eingezogen. Neun waren schon im Garten, drei zogen in der Live-Sendung am Freitagabend ein. Zwei Wochen müssen sie nun ausharren, wobei einer nach dem anderen rausgewählt wird.

#PromiBB: Ach der Tobi ist soooo wunderbar Doof! Herrlich… Er soll sich einfach ausziehen und Duschen, viel Duschen und Schluss — JULIAN F.M. STOECKEL (@JULIANSTOECKEL) August 9, 2019

Nach und nach wurde bei der Auftaktsendung gezeigt, wie die neun Kandidaten bereits am Mittwoch eingezogen sind – und Sat1 hat sich mal wieder Mühe gegeben, dass man unmöglich alle dieser Personen kennen kann: GNTM-Teilnehmerin Theresia Behrend-Fischer, Fernsehdetektiv Jürgen Trovato, DSDS-Teilnehmer und Dschungelkönig Joey Heindle, „ Köln 50667“-Darstellerin Janine Pink, Youtuber Chris, „Bachelor“-Finalistin Eva Benetatou, Wollersheim-Frau Ginger, „ Love Island“-Nackedei Tobi Wegener und Hellseherin Lilo von Kiesenwetter.

Ich glaube ich bin die Einzige, die so viel Müll guckt, dass sie einfach jeden dadrin kennt #PromiBB — Tessa (@Tessa62323019) August 9, 2019

“Die auch Sex mit dem Bachelor hatte” - Kannst dir halt nicht aussuchen, wie du prominent wirst. #PromiBB — Daniela Garrasi (@DaGarrasi) August 9, 2019

Herbert, der einzig wahre Promi

Mitnehmen dürfen sie nur eine Sache. Bei manchen ist das gar nicht so schwer. Ex-Fast-Topmodel Theresia Behrend-Fischer beispielsweise redet sogar mit ihrem Herbert-Murmeltier-Stofftier. Und man sieht in der liebevollen Art, wie sie ihn hält, schon, dass es ohne Herbert gar nicht gut gehen kann. Deshalb zählt Herbert, der sich schon als Publikumsliebling gemausert hat, auch nicht als eigene Sache. Love-Island-Frauenschwarm Tobi Wegener hingegen überlegt tatsächlich, ob eine Fusselrolle genau das ist, was man im TV-Container so braucht.

Hoffe Herbert gewinnt #PromiBB und macht sich mit dem Gewinn aus dem Staub — Stefanie (@Ste_Wis_83) August 9, 2019

Fände es irgendwie besser, wenn Herbert “alleine” einziehen würde und Teresia immer hinter einem Paravent sitzen und die Herbertstimme machen müsste. #PromiBB — Anja Rützel (@aruetzel) August 9, 2019

„Denk doch noch mal über die Fusselrolle nach!“



Ich SCHREIE #promibb — Time Drop (@Time_Drop) August 9, 2019

#PromiBB



Die Fusselrolle hat bisher die höchste Intelligenz gezeigt... — Wieland Witege (@wwitege) August 9, 2019

Um was geht es? Erst einmal darum, wer die Camper sind. Promi Big Brother oder die Frage: „Was machst du so beruflich?“ Vor allem der sehr bekannte Privatdetektiv Trovato hat zum Glück schon recherchiert und kann dem ein oder anderen dabei helfen, das Mysterium zu klären, wer da auf der Nachbar-Matte schläft.

„Was machst du beruflich?“



Sie: „Ich bin die, die mit dem Bachelor gevögelt hat und trotzdem nicht gewonnen hat“#PromiBB pic.twitter.com/iAsbsNTP6v — (@siibast) August 9, 2019

Ich bin ja kein Experte... Aber ist es nicht eher contra produktiv ein SEHR BEKANNTER Privatdetektiv zu sein? #PromiBB pic.twitter.com/heBoYVHAQz — IG: brokenblxssom #SAVESHADOWHUNTERS (@VoidVampire1864) August 9, 2019

Joey Heindle , der Kuppler unter den Campern

Und dann natürlich um Sex. Janine hätte nämlich gerne einen festen Freund, berichtet sie im Camp-Stuhlkreis. Aber bei ihrem letzten habe sie einen Anal-Plug im Schlafzimmer gefunden. Naja, zurück zum Thema: Janines Ex hat sich auch die Fußnägel lackiert und das war dann wirklich zu viel. Nagellack trägt in dieser Beziehung nur eine! Joey hat da aber in seinem klugen Köpfchen schon einen Plan ausgeheckt: Die Janine und der Tobi, die würden ja gut zusammenpassen. Der geneigte Zuschauer fürchtet, was dabei herauskommen würde, würden sich diese beiden miteinander vermehren.

Lilo fragt Chris ob er auch einen Anal Plug hat, ich liebe alles #PromiBB — Anni (@annilovesu) August 9, 2019

Damals hat Jürgen immer Plaque bekommen und heute geht es um Anal-Plug's...



Der Kreis schließt sich.#PromiBB — (@DasWesen77) August 9, 2019

Apropos Sex: Ausgerechnet die Hellseherin bringt die Frage auf, was eigentlich ein Anal-Plug ist. Und Joey lässt sich von Theresia erklären, was eine Spirale ist – und ist entsetzt, dass diese Spermien tötet. Eine Kinder-Töte-Spirale, also.

Ahahahaha, Joey ist beim Thema Verhütung so unbedarft wie damals als er festgestellt hat, dass Olivia Jones gar keine RICHTIGE Frau ist! #PromiBB — I've got Candy! ❤ (@BitchWithCandy) August 9, 2019

Für Aufregung im Haus sorgte indes das Outfit von Ginger Ale, die überhaupt gar nicht, nicht einmal im Ansatz, ihrer Vorgängerin Sophia ähnlich sieht. Gingers Bikini war nämlich, sagen wir es mal so, etwas knapp. So knapp, dass sich auch mal der ein oder andere Nippel an die Freiheit verirrte.

Detektiv Trovato findet, man könne sich Kleidung auch einfach in passender Größe kaufen. Chris hingegen verkündet, dass er viel mehr auf Booties stehe. Das kennt Joey nicht, dafür aber Buddha. Booty, Buddha, whatsoever. „Wie kann man denn 26 sein und Booty nicht kennen. Das ist wie cool.“ Blitzbirne Joey will es also synonym zu cool verwenden, was ja aber auch nicht recht ist, weil es ja dann doch irgendwie, ganz offenbar, Hintern bedeutet.

Ich freue mich auf die Unterhaltungen zwischen Zlatko und Joey. :D #PromiBB #buddha — RotesDing (@RotesDing) August 9, 2019

Chris ist also ein Analplug.#PromiBB — Radek (@DeusRa) August 9, 2019

Chris findet Ärsche besser als Brüste. Ich mag ihn jetzt #PromiBB — finja (@FinjaNeedsHugs) August 9, 2019

Apropos Trovato, der ermittelt auch im Haus und versucht, die Persönlichkeiten zu analysieren. Das kommt nicht bei allen gut an, immerhin sind da ein paar gewagte Thesen dabei, ein paar, die wollen nämlich nur fame. Ach. Ausgerechnet Theresia kontert: „Aber wir sind doch alle aus dem gleichen Grund hier!?“ – und das mag der klügste Satz des Tages gewesen sein.

Möchte mich aus gegebenem Anlass mal eben selber zitieren.#promibb #trovato https://t.co/CgBbFVZM3A — Queen Tina York (@Bicolinchen) August 9, 2019

Trovato ist so gelangweilt, sarkastisch und genervt von diesen Kandidaten, er ist das personifizierte Twitter #PromiBB pic.twitter.com/Mt1jmY64gY — Diane (@Yliva) August 9, 2019

Jürgen Trovato hat nichts „gegen DIESE Leute“

Wer heutzutage das Wort schwul noch als Beleidigung verwendet, hat den Zeitgeist definitiv verpasst.

Ich hoffe er kriegt die Quittung und fliegt raus. Unsympathisch. #PromiBB — Basti (@koelnsport89) August 9, 2019

Und nochmal Trovato: Der macht sich nicht so viele Freunde damit, dass bei ihm alles, was schief läuft, schwul ist. Schwules Messer, schwule Kelle. Auf Chris’ Hinweis, dass es nicht ganz so positiv ist, das Wort schwul als negatives Wort zu verwenden, redet sich der Detektiv raus. Nee, bleibt verdammt uncool. Hetero-Sex ist dem Trovato übrigens auch nicht genehm: Tobi und Janine bekommen vor der zweiten Nacht, als sie sich nebeneinander danieder betten, den Hinweis, dass Knattern nicht erlaubt sei.

Als die Staffel mit Zlatko lief, war die Trulla vom Wendler noch nicht mal geboren. #PromiBB — Lara (@LaraLaester) August 9, 2019

Wenn Zlatko gleich nicht singend das Studio betritt, schalte ich ab. Bin immerhin immer noch textsicher. #PromiBB — EinkleinesGlück. (@___MiaSanMia) August 9, 2019

Ich ahne schon, dass Zlatko die letzten 2 Minuten gezeigt wird und dann ist die Sendung vorbei.

Wer bietet weniger? #PromiBigBrother #PromiBB — Kowlala Bear (@KowlalaBear) August 9, 2019

Kommen Zlatko und Jürgen nachher auch raus und singen Großer Bruder?#PromiBB — Sabrina (@inesabrinanen) August 9, 2019

Und während die ersten neun Promis schon Mittwoch einziehen mussten und so eine Art kleinen Lagerkoller schieben, durften sich drei weitere schonen – und zogen erst im Laufe der Live-Sendung nach und nach ein: „Mama Laudaaa“-Sänger Almklausi, Schauspielerin Sylvia Leifheit und „Big Brother“-Urgestein Zlatko Trpkovski werden den Container, äh, Campingplatz in den nächsten Tagen wohl noch aufmischen.

RND/msk