Regisseur Steven Spielberg ( Bild) hat zusammen mit Oscar-Preisträger Alex Gibney eine Dokuserie über Hass gedreht. „Why We Hate“ (Warum wir hassen), produziert vom Discovery Channel, startet im Oktober in Großbritannien, wie Senderchef David Zaslav am Donnerstag bei einer Konferenz in Cambridge bekanntgab. In Deutschland wird die Serie am Sonntag, 10. November um 20.15 Uhr bei ZDFinfo zu sehen sein, so ein ZDF-Sprecher auf Nachfrage. Weitere Folgen laufen am 11., 12., 13. und 18. November. Die Serie will den Ursprung des Hasses und seine verheerenden Folgen in Vergangenheit und Gegenwart beleuchten. Aus wissenschaftlicher Perspektive soll erörtert werden, wie Menschen zu einem friedlicheren Miteinander finden können.

Lesen Sie auch: Steven Spielberg schreibt neue Horrorserie – und die kann man nur nachts schauen

RND/goe