18 Teilnehmer, 39 Tage, 500.000 Euro Preisgeld – die Abenteuer-Show Vox wagt einen Neustart des international erfolgreichen Formats „ Survivor“. In mehr als 17 Ländern gibt es die Show bereits. In den USA, wo das Format herkommt, startet „ Survivor“ in diesem Jahr sogar schon in die 39. Staffel.

Nur in Deutschland konnte das „härteste Spiel der Welt“ Zuschauer bisher nicht überzeugen. Nachdem sich RTL2 und ProSieben bereits erfolglos an einer deutschen Adaption von „ Survivor“ probierten, wagen Vox und TVNOW nun einen neuen, dritten Versuch. Unter dem Motto „Durchhalten, überlisten, besiegen!“ werden bis Dezember 13 Folgen von „ Survivor“ in Deutschland ausgestrahlt.

Survivor 2019: Alle Sendetermine

Eine neue Folge von „ Survivor“ läuft immer montags zur Primetime um 20.15 Uhr auf Vox. Auf TVNOW Premium sind die Folgen immer schon eine Woche im Voraus zu sehen. Los geht es mit der ersten Folge am 16. September 2019.

• 16.09.2019: Folge 1

• 23.09.2019: Folge 2

• 30.09.2019: Folge 3

• 07.10.2019: Folge 4

• 14.10.2019: Folge 5

• 21.10.2019: Folge 6

• 28.10.2019: Folge 7

• 04.11.2019: Folge 8

• 11.11.2019: Folge 9

• 18.11.2019: Folge 10

• 25.11.2019: Folge 11

• 02.12.2019: Folge 12

• 09.12.2019: Folge 13

Worum geht es bei Survivor ?

Bei „ Survivor“ werden Teilnehmer auf einer unbewohnten Insel ausgesetzt, wo sie sich über mehrere Tage weitestgehend ohne fremde Hilfe behaupten müssen. So müssen sich die Spieler selbst um Wasser und Nahrung kümmern und lernen, ein Feuer zu machen und einen Schlafplatz zu errichten.

In zunächst zwei Gruppen treten die Teilnehmer in verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander an. Nach jedem Wettkampf wählt die Verlierergruppe einen Spieler aus, der die Show verlassen muss. In der letzten Folge wählt eine Jury bestehend aus den ausgeschiedenen Spielern den „ Survivor“ der aktuellen Staffel. Dieser erhält eine halbe Million Euro Preisgeld.

Wer moderiert Survivor 2019?

Seit den Screenforce Days ist bekannt, dass Florian Weber die Moderation der Show übernimmt. Der 43-Jährige dürfte Zuschauern aus „Das Duell im Ersten“ und dem „ARD-Buffet“ bekannt sein, welches Weber seit 2009 moderiert. Für „ Survivor“ eignet sich der erfahrene Moderator und Schauspieler nicht zuletzt auch wegen seiner eigenen Vorliebe für Abenteuer und Outdoor-Urlaube.

Survivor im Livestream schauen

Abonnenten von TVNOW Premium können aktuelle Folgen von „ Survivor“ nicht nur einer Woche vor der Ausstrahlung im Free TV schauen, sondern auch online im Livestream.

