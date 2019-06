Es ist die wohl am meist gehypte TV-Show des Jahres: „The Masked Singer“. Die Sendung, in der maskierte Stars Songs performen, feierte jetzt auf ProSieben Premiere – und zum Auftakt der ersten Folge gab es dann gleich auch eine Überraschung – und viele Fragen. Am Ende musste jemand gehen, den man gerne noch auf der Bühne gesehen hätte.