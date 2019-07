Köln

Am Donnerstag läuft die zweite Folge der Musik-Rateshow „The Masked Singer“ ( ProSieben). Noch weiß niemand, wer sich wirklich hinter den fantasievollen Kostümen versteckt. Aber wir haben zumindest eine Vermutung, wer sich hinter dem Astronautenhelm versteckt. Fünf Gründe, warum es Sänger Max Mutzke ist:

Grund 1: „ Germany ?“

Der Einspieler zur Vorstellung des Astronauten begann mit den Worten: „Hören Sie mich? Germany? Deutschland, können Sie mich hören?“ Eine Anspielung auf die Punktevergabe beim „ Eurovision Song Contest“, den Sänger Max Mutzke (“Can’t wait until tonight“) gewonnen hat.

Grund 2: Das Jahr 2004

Im selben Einspieler sieht man auf einem Shampoo den Satz „Qualität seit 2004“. Also genau das Jahr, in dem Mutzke seinen internationalen Durchbruch hatte.

Grund 3: Kuckucksuhr

Ebenfalls im Einspieler zu sehen ist ein Polaroid mit einer Kuckucksuhr. Die steht für Mutzkes Geburtsort Waldshut-Tiengen, der sich im tiefsten, südlichen Schwarzwald befindet.

Bis vor wenigen Monaten wohnte der Künstler mit seiner Lebensgefährtin Nazu und seinen vier Kindern noch in dem Örtchen. In letzter Zeit wurde er allerdings immer öfter in Begleitung von Comedian Carolin Kebekus in Köln gesichtet.

Grund 4: Seine Fans

Die Fans von Max Mutzke jedenfalls sind sich sicher, dass ihr Idol unter dem Kostüm steckt. Fleißig kommentieren sie unter seinen alten Fotos und Videos auf Instagram mit dem Astronaut-Emoji und Sätzen wie: „Du bist der Astronaut!“ Auch ungewöhnlich ist, dass er seit dem 14. Juni nichts Aktuelles mehr gepostet hat.

Grund 5: Seine Tour

Ein weiteres Indiz: Aktuell ist Max Mutzke zwar auf Tour quer durch Deutschland. Auffällig ist aber, dass er nie Donnerstags auftritt. Also genau an den Tagen, an denen „The Masked Singer“ live ausgestrahlt wird.

