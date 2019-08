Unterföhring

Am Montagabend läuft auf ProSieben um 20.15 Uhr ausnahmsweise nicht "Big Bang Theory" - denn der Sender ändert kurzfristig sein Programm. Wegen der verheerenden Waldbrände in Brasilien geht ProSieben zur besten Sendezeit mit einem 15-minütigen Magazin auf Sendung.

Stefan Gödde soll darin live über Fakten und Hintergründe zur Katastrophe im Amazonas-Regenwald informieren. "Was bedeutet es, dass die Lunge der Welt brennt? Warum scheinen die Brände außer Kontrolle zu sein? Und wie können wir in Zukunft helfen?" - all das sind Fragen, die in der Sendung aufgegriffen werden sollen. Verantwortlich ist die sendereigene Magazin-Redaktion, die auch "Galileo" produziert.

Entscheidung ist ungewöhnlich

Moderator Gödde, der ebenfalls bei “Galileo” im Einsatz ist, sagte: “Wir wollen zur Prime Time möglichst viele Zuschauer, insbesondere das junge Publikum, umfassend informieren und Tipps geben, was jeder tun kann, um die Zerstörung des Regenwalds einzudämmen.” Die Sitcom "Big Bang Theory" beginnt damit zeitverzögert und wird ab 20.30 Uhr ausgestrahlt.

ProSieben ändert heute sein Programm. In der Live-Sendung #ProSiebenSpezial: Der Regenwald brennt“, heute, 20.15 Uhr, gibt es Fakten und Hintergründe zu den großflächigen Bränden im Regenwald am Amazonas. Was bedeutet es, dass die Lunge der Welt brennt? #AmazonFires — ProSieben (@ ProSieben ) ProSieben/status/1165939318050963456?ref_src=twsrc%5Etfw">August 26, 2019

Die Ankündigung der Sondersendung ist aus vielerlei Hinsicht bemerkenswert: Zum einen ist ProSieben nicht gerade für nachrichtliche Sondersendungen bekannt - zum anderen haben bislang nicht einmal die öffentlich-rechtlichen Sender eine solche Sendung ins Programm genommen.

1971 ging in der ARD der erste "Brennpunkt" auf Sendung - seither haben die Öffentlich-rechtlichen eine Art Monopolstellung bei ereignisbezogenen Nachrichtensendungen.

Auch RTL und Sat.1 zeigen mehr Sondersendungen

Bei den privaten Sendern scheint jedoch in den vergangenen Wochen ein Umdenken stattgefunden zu haben. Zuletzt hatte RTL immer wieder "Brennpunkt"-artige Formate kurzfristig ins Programm genommen, zum Beispiel zur Rekordhitze in Deutschland.

Zuletzt zeigte der Sender sogar die Pressekonferenz von Innenminister Horst Seehofer zur Gewalttat am Frankfurter Hauptbahnhof - inmitten einer Trödelshow. Zum Tod von Niki Laudas hatte RTL innerhalb weniger Stunden einen Themenabend auf die Beine gestellt.

Brände in Brasilien: Polizei ermittelt gegen Brandstifter

Zuletzt hatte auch ProSiebens Schwestersender Sat.1 angekündigt, wieder stärker auf aktuelle Informationen zu setzen. Senderchef Kaspar Pflüger hatte gegenüber dem Mediendienst DWDL angekündigt, die Marke "Akte" auch für Sondersendungen nutzen zu wollen.

In Brasilien wüten seit Wochen die schwersten Waldbrände seit Jahren. Umweltschützer werfen dem rechtsgerichteten Präsidenten Bolsonaro vor, ein politisches Klima geschaffen zu haben, in dem sich Bauern zu immer mehr Abholzung und Brandrodung ermutigt sehen. Auch dieser Aspekt dürfte in der ProSieben-Sendung am Montagabend eine Rolle spielen.

Von Matthias Schwarzer/RND