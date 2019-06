London

Orlando Bloom hat also Augenringe – abgekämpft und müde sieht er im ersten Teaser zu seiner neuen Serie aus. „Carnival Row“ heißt die Produktion, stammt aus dem Hause Amazon Prime und geht am 30. August an den Start. An seiner Seite: Cara Delevingne.

Die Serie mutet zunächst etwas wunderlich am. In einem viktorianischen London spielt Orlando Bloom den Detective Rycroft Philostrate, einen Menschen. Das muss betont werden, denn ansonsten tummeln sich nach Aussage von Amazon Prime auch Feen und andere mystische Wesen dort.

Cara Delevingne ist in „Carnival Row“ eine Fee

Cara Delevingne beispielsweise mimt die Fee Vignette Stonemoss. Die beiden gehen eine Affäre ein, die gefährlich sein soll, denn Menschen und mythologische Wesen sollen sich in dieser intoleranten Gesellschaft nicht paaren. Außerdem gibt es ein paar Morde, die Rycroft aufklären muss, und in die Vignette irgendwie verwickelt zu sein scheint.

Die Serie basiert auf dem Werk „A Killing on Carnival Row“ von Travis Beacham, das 2005 in der ersten Ausgabe von Hollywood Blacklist erschienen ist.

Von RND/goe