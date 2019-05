Berlin

30 Herren mit nackten Oberköpern tanzen über die Bühne des ohnehin traditionell mit spärlicher Kleidung versehenem Finale von „ Germany’s Next Topmodel“ am Donnerstagabend. Mittendrin: Der US-Schauspieler und ehemalige Stripper Channing Tatum – eine prima Werbeeinlage, schließlich wurde am späten Donnerstagabend dazu passend noch schnell die Pressemitteilung ins Netz geschossen: Channing Tatum und seine Tänzer machen mit ihrer „Magic Mike“-Show Halt in Berlin – am 26. November 2019 im neuen Club-Theater. Der Vorverkauf startete mit der Verkündigung.

Schauspieler Channing Tatum führt bei der Liveshow selbst Regie. Laut Pressemitteilung sind bei der etwa 90-minütigen Show die Schlüsselpositionen mit Frauen besetzt. Die Botschaft: Eine Show von Frauen mit 20 Männern für Frauen. Sie soll, so die Mitteilung, das Klischee des männlichen Strippers zerschlagen.

Channing Tatums Show basiert auf den Film „Magic Mike“

Zuvor war die „Magic Mike“-Show, die auf dem gleichnamigen Film mit Channing Tatum aus 2012 basiert, in Las Vegas und London zu sehen. Der Film erzählt von dem 30-jährigen Mike, der strippt, aber eigentlich lieber Möbel designen möchte. Die Drogen und das zügellose Verhalten seiner Kollegen widern ihn aber mehr und mehr an, bis er sich dem Leben abwendet und einen Neustart wagt.

Welche Teile der Handlung dabei auch in der Berlin-Show übernommen werden, ist nicht klar. Es soll „Akrobatik, perfekte Körper, Comedy und Love-Songs“ geben.

