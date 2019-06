Los Angeles

Die Nintendo Direct startete am 11. Juni um 18 Uhr Mitteleuropäischer Zeit. Wie üblich gab Nintendo Neuigkeiten und die größten Spiele-Highlights in der ca. 40-minütigen Präsentation bekannt. Super Smash Bros., Dragon Quest 11 S, Witcher 3, The Legend of Zelda sind nur einige der vorgestellten Spiele.

Welche Ankündigungen zu den größten Highlights zählen dürften und warum The Legend of Zelda gleich mehrfach für Aufsehen sorgte, erfahren Sie hier.

E3 2019: Highlights der Nintendo Direct

In 2019 ist es schon beinahe Standard die großen Highlights teils schon im Voraus bekannt zu geben oder “aus Versehen” zu enthüllen.

Nintendo hat typischerweise seine Digitalkonferenz, die Nintendo Direct abgehalten und anschließend das Nintendo Treehouse abgehalten.

Doch das wichtigste zuerst: Die Spiele-Highlights der Nintendo Direct auf der E3 2019.

Hier geht’s zur kompletten Nintendo Direct der E3 2019

Super Smash Bros. Ultimate x Dragon Quest 11

Den Anfang machte Super Smash Bros. Ultimate x Dragon Quest 11. Im Trailer kämpft Link gegen ein paar Helden aus dem Nintendo Universum.

Dann erscheint ein neuer Held: “The Hero” aus Dragon Quest 11 wird als DLC-Charakter in Super Smash Bros. Ultimate spielbar sein und kommt in verschiedenen Skin-Variationen daher. Nach ca. 2 Minuten ist der Zauber vorbei. Super Smash Bros. Ultimate erscheint im Sommer 2019.

Super Smash Bros. Ultimate x Dragon Quest 11 E3 2019-Trailer ( Nintendo Switch)

Dragon Quest 11 S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition

Nachdem es bereits von Square Enix bekannt gegeben wurde, war der Trailer zu Dragon Quest 11 S: Streiter des Schicksals nun keine echte Überraschung mehr.

Der Trailer wurde dennoch auf der Nintendo Direct abgespielt - diesmal auf der Switch. Dragon Quest 11 S: Streiter des Schicksals - Definitive Edition erscheint im Sommer 2019.

Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition - E3 2019-Trailer ( Nintendo Switch)

Luigi’s Mansion 3

Nach einem leicht albernen Geplänkel zwischen Yoshiaki Koizumi, einem virtuellen Bowser und dem neuen Head of Nintendo of America, Doug Bowser, stand nun eines der Highlights im Mittelpunkt: Luigi’s Mansion 3.

Neben ein paar Spielszenen, die ein paar neue Funktionen zeigen, gibt der Trailer zum niedlichen Grusel-Adventure auch die interessanteste Neuerung preis. es handelt sich um Luigi’s Schleimkopie Gooigi. Der triefige Partner kann durch unüberwindbare Hindernisse laufen und im Koop-Spiel von einem Freund gesteuert werden.

Nur von Wasser sollte er sich lieber fernhalten. Der Release-Termin von Luigi’s Mansion 3 steht noch nicht fest. Der Titel soll aber noch im Jahr 2019 erscheinen.

Luigi’s Mansion 3 - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2019

Jim Henson’s The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

Nach knapp 10 Minuten Präsentation ging es bei der Nintendo Direct mit einer Überraschung weiter, die auf den griffigen Namen Jim Henson’s The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics hört.

Einige werden bei dem Namen vermutlich bereits an Netflix gedacht haben. Und ja tatsächlich: der Trailer beginnt mit einer Figur aus der gleichnamigen Netflix-Verfilmung “The Dark Crystal”.

Das Spiel hingegen ähnelt einem Taktik-Rollenspiel wie Final Fantasy Tactics und soll noch in diesem Jahr erschienen.

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2019

The Legend of Zelda : Link’s Awakening

Etwas namhafter ging es anschließend mit The Legend of Zelda: Link’s Awakening für die Switch weiter. Nostalgiker werden bei der Titelmelodie höchstwahrscheinlich ins Schwelgen kommen. Link’s Awakening ist kunterbunt, verspielt und knuffig-süß.

Das neue Feature ist eine Art Dungeon-Maker. Damit lassen sich aus gesammelten Räumen eigene Gewölbe zusammenstellen. Der Release-Termin für Link’s Awakening ist der 20.09.2019.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2019

Trials of Mana

Das Rollenspiel Seiken Densetsu 3 hat seinen Weg nie nach Europa gefunden. Jetzt erscheint das Remake Trials of Mana Anfang 2020 auf der Switch.

Trials of Mana - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2019

The Witcher 3 kommt für die Switch

Jetzt ist es offiziell: The Witcher 3: Wild Hunt erscheint in der Complete Edition für die Nintendo Switch noch in diesem Jahr.

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – E3 2019 Trailer ( Nintendo Switch)

Fire Emblem: Three Houses

Fire Emblem: Tree Houses hatte bereits vor der E3 seinen Release-Termin: 26.06.2019. Und weil das gar nicht mehr so lang hin ist, war eine Erwähnung auf der E3 auch nicht verwunderlich.

Fire Emblem: Three Houses - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2019

Resident Evil 5 & Resident Evil 6

Resident Evil 5 und Resident Evil 6 kommen diesen Herbst für die Switch. Der Trailer gibt einen Eindruck, wie Nintendo es sich vorstellt, wenn man mit einer tragbaren Konsole ein Horrorspiel spielt. Oder besser gesagt, wo.

Nintendo Switch + Resident Evil: Horror, wann und wo du willst

Resident Evil 5 & Resident Evil 6 - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2019

No More Heroes 3

No More Heroes 3 war auch so ein Titel, um denen sich bereits im Vorfeld einige Gerüchte verbreiteten. Die Geschichte um Travis Touchdown soll nächstes Jahr in die dritte Runde gehen.

No More Heroes III - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2019

Contra Rogue Corps. & Contra Collection

Contra Rogue Corps. ist ein 3D-Mehrspieler-Action-Titel, der mit seinem abweichenden Release-Termin für etwas Verwirrung sorgt. Im Trailer wurde der 24.09.2019, auf Nintendo’s Twitter-Kanal der 26.09.2019 angegeben.

Immerhin die Contra Anniversary Collection von Konami ist ab sofort erhältlich.

CONTRA ROGUE CORPS - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2019

Daemon X Machina

Daemon X Machina ist ein effektvolles Mecha-Kampf Erlebnis. Der Release-Termin ist der 13.09.2019.

DAEMON X MACHINA - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2019

Panzer Dragoon

Panzer Dragoon ist ein Remake des altbekannten Railshooters aus 1995. Das Remake mit überarbeiteter Steuerung und verbesserter Grafik soll noch diesen Winter erscheinen.

Panzer Dragoon: Remake - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2019

Pokémon Schwert & Pokémon Schild

Die beiden Spiele Pokémon Schwert und Pokémon Schild waren bereits eine Woche vor der E3 in einer speziellen Pokémon Direct im Mittelpunkt.

Auf der E3 können Besucher daher direkt vor Ort zum ersten Mal die beiden Titel anzocken. In der Demo tritt man gegen Nessa an, einer Arenaleiterin, die Wasserpokémon einsetzt.

Pokémon Direct 2.27.201

Astral Chain

Das Action Game Astral Chain kommt aus dem Hause Platinum Games, das unter anderem auch für das verrückte Bayonetta verantwortlich ist. Astral Chain erscheint am 30.08.2019.

ASTRAL CHAIN - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2019

Empire of Sin

Empire of Sin spielt im Chicago während der Prohibition 20er-Jahre. In rundenbasierten Kämpfen aus der Iso-Perspektive baut sich der Spieler in dieser Gangster Simulation sein eigenes kriminelles Imperium auf. Empire of Sin erscheint im Frühjahr 2020 für die Switch.

Empire of Sin - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2019

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Zu Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order gab es einen neuen Trailer zu sehen. Außerdem wurde nun ein Erweiterungspass bekanntgegeben. Ab Herbst sollen Inhalte aus dem x-Men, Marvel Knights und Fantastic-Four Universen in Form von DLCs erscheinen. Der Release-Termin für Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order war bereits vor der E3 fest: 19.07.2019.

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2019

Cadence of Hyrule

Und noch einmal Zelda. Im Indie-Rhythmusspiel Cadence of Hyrule muss man sein Taktgefühl unter Beweis stellen. Bei der Nintendo Direct wurde ein neuer Trailer gezeigt und auch endlich ein Release-Termin genannt: 13.07.2019.

Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Ft. The Legend of Zelda - Nintendo E3 2019

Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen Tokyo 2020

Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen Tokyo 2020 wird ab November 2019 erscheinen. Im Trailer wurden allerhand sportliche Disziplinen wie Hürdenlauf, Speerwerfen und Fechten aber auch Surfen, Skaten und Klettern gezeigt.

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 - Nintendo Switch Trailer - Nintendo E3 2019

Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing ist zurück. Und das hat wohl die meisten Besucher der Nintendo Direct gefreut. Auf genauere Einzelheiten muss man wohl noch ein paar Monate warten.

Denn hier die schlechte Nachricht: Animal Crossing wurde auf den 20.03.2020 verschoben.

Animal Crossing: New Horizons - E3 2019-Trailer ( Nintendo Switch)

The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2

Die dickste Überraschung zum Schluss: Die Fortsetzung zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild wurde in einem kleinen Teaser vorgestellt, der ein paar interessante Details verrät.

Link und Zelda erkunden gemeinsam ein Dungeon als dort ein böses Wesen zum Leben erwacht. Grafisch ist alles im gleichen Stil wie noch in Breath of the Wild gehalten.

Allerdings wurden weder Release-Termin noch ein offizieller Name bekanntgegeben.

Sequel zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild - First Look Trailer - Nintendo E3 2019

Auch interessant:

E3 2019: Keanu Reeves in Cyberpunk 2077, Microsofts neue Xbox und noch weitere Highlights

E3 2019: Das hat Bethesda auf der Spielemesse präsentiert

E3 2019: Das größte Spiele-Event der Welt schrumpft

Von tr/RND