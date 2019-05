Zürich

Das neue Ermittlerduo des Schweizer „ Tatort“ ist künftig in Zürich im Einsatz. Wie das Schweizer Radio und Fernsehen ( SRF) am Mittwoch mitteilte, spielen Anna Pieri Zuercher (40) und Carol Schuler (32, Bild) die neuen Kommissarinnen. Die Dreharbeiten zum ersten Fall beginnen Ende des Jahres. Die erste Ausstrahlung ist für Herbst 2020 geplant.

Schweizer „ Tatort “ – Carol Schuler spielte in „Homeland“ mit

Zuletzt spielte der Schweizer „ Tatort“ in 17 Folgen in Luzern und Umgebung. „ Zürich mit seinen zahlreichen Institutionen, den renommierten und wichtigen Kulturhäusern oder den Banken eröffnet sehr viele neue Möglichkeiten, uns im gesamten deutschsprachigen Raum zu präsentieren“, sagte Stefan Charles, Abteilungsleiter Kultur beim SRF, laut der Mitteilung.

Carol Schuler erhielt 2001 als Schülerin den Schweizer Filmpreis als Beste Darstellerin und wirkte in der fünften Staffel der US-Serie „Homeland“ mit. Anna Pieri Zuercher erhielt für ihren Auftritt im Film „Doppelleben“ den Schweizer Fernsehfilmpreis. ußerdem stand sie in einigen Stücken im Schauspielhauses Zürich auf der Bühne. Im „ Tatort“ spielt sie künftig Tessa Ott, eine Fallanalytikerin, die in Zürich ihre erste Stelle als Ermittlerin antritt.

Schweizer „ Tatort “ – Zuercher ist ausgebildete Pianistin

Anna Pieri Zuercher absolvierte eine Ausbildung als Pianistin und studierte dann acht Jahre lang an der Hochschule der Künste in Bern und der Ecole Superieure d’Art Dramatique in Paris. 2019 wurde ihr für ihren Auftritt in „Doppelleben“ der Schweizer Fernsehfilmpreis für die beste weibliche Hauptrolle verliehen. Im Züricher „ Tatort“ verkörpert sie Isabelle Grandjean, die vor ihrer Ermittlertätigkeit in der Schweiz am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag tätig war.

„Wir haben ganz bewusst zuerst die Figuren geschaffen und erst danach die Besetzung entschieden“, sagte Urs Fitze, Bereichsleiter Fiktion beim SRF. „Umso glücklicher sind wir, mit Carol Schuler und Anna Pieri Zuercher die idealen Schauspielerinnen für unser neues Ermittlerteam gefunden zu haben.“

Von RND/dpa