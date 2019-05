Dublin

Sie liegen sich in den Armen, gedrückte Stimmung. Kit Harington, in „Game of Thrones“ spielt er Jon Schnee, hält sich bestürzt die Hand vor den Mund. Da sitzen die Schauspieler aus dem Fantasy-Epos und es sieht aus, als würden sie in Tränen ausbrechen. Bei einem Briefing hält Produzent D.B. Weiss eine Rede – Applaus brandet auf.

Es sind die ersten Bilder der „Game-of-Thrones“-Doku „The last Watch“, die eine Woche nach dem Serienfinale, das in der kommenden Woche gezeigt wird, zu sehen ist. Die Dokumentation soll die aufwendigen Dreharbeiten zeigen – und der Zuschauer sieht, wie im grünen Irland Schneelandschaften entstehen. Wie Statisten von einer Burg vor dem Greenscreen hüpfen, wie noch schnell Requisiten zusammengeschweißt werden.

„ Game of Thrones “-Doku will Fan-Nähe verstärken

Eins wird im Trailer schnell klar – es geht nicht nur um einen Blick hinter die Kulissen, sondern auch um ein Community-Gefühl. Von Abschied sprechen die Macher, von ihrer Hingabe, von ihrem Fleiß.

Die Dokumentation könnte durch Emotionalität die Fans noch enger – falls möglich – an die Serie binden. „Das beste, was ich je gemacht hat“, sagt ein Schauspieler und legt sein Schwert ab. Die HBO-Doku, die in der Nacht vom 26. auf den 27. Mai in Deutschland gezeigt wird, verlängert so vielleicht das „ Game of Thrones“-Gefühl nach dem Finale noch einmal um eine Woche.

