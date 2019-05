Hannover

Das Serienfinale von „ Game of Thrones“ beschert dem kleinen Sender „ Sky Atlantic“ wahnsinnige Einschaltquoten: Am Montag erreichte „ Sky Atlantic“ Platz 9 der Tages-Charts und überholte mit „GoT“ solch große Sender wie „ ARD“ und „ ZDF“.

Normalerweise liegt der Marktanteil des Mini-Senders bei 0,1 Prozent. In der Nacht zu Dienstag sprang er auf 46,2 Prozent, berichtet „meedia“. Nachts um 3 Uhr, die Serie wurde weltweit zeitgleich ausgestrahlt, sahen in Deutschland 750.000 14- bis 49-Jährige das Staffelfinale von „ Game of Thrones“ – mehr as bei den großen Sendern zur Prime Time um 20.15 Uhr.

Insgesamt sahen die letzte Folge um 3 Uhr nachts 910.000 Zuschauer aller Altersklassen, die Wiederholung am Montagabend um 20.15 Uhr kam auf weitere 590.000. Nicht berücksichtigt sind dabei die Fans, die sich die Folge als Stream angesehen haben oder ansehen werden.

Auch in den USA sorgte “ Game of Thrones” zum Abschluss noch einmal für Rekord-Quoten beim Sender HBO. Hier schalteten 19,3 Millionen Zuschauer am Sonntagabend ein.

Von RND/mat