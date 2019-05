Berlin

Schauspieler und Synchronsprecher Manou Lubowski (49), der in „ Game of Thrones“ die deutsche Stimme von Jaime Lennister spricht, hat die Arbeit an der letzten Staffel als herausfordernd wahrgenommen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind nicht nur beim Dreh, sondern auch bei der Synchronisierung in Deutschland extrem hoch – wie der Synchronsprecher berichtet. Bei „Game of Throns“ musste Lubowski sein Handy abgeben, wie er im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erzählt. „Ich hatte ja fast gehofft, dass die mich durchsuchen“, scherzt er.

Die Szenen, die er synchronisieren musste, waren oft geschwärzt, teilweise waren nur die Münder der Charaktere zu sehen „Da muss man improvisieren und versuchen, den Text so genau wie möglich auf Deutsch nachzusprechen“, sagt Lubowski dem RND.

Dennoch würden ihn immer wieder Fans der Fantasy-Saga fragen, wie die Serie in der achten Staffeln enden wird. „Ich glaube, dass jeder Fan zwar den Kitzel mag, es wissen zu können. Aber es will, glaube ich, keiner wirklich wissen“, sagte Lubwoski.

Der Münchner, der „Klößchen“ im Hörspiel „TKKG“ spricht und durch die Seifenoper „Verbotene Liebe“ bekannt wurde, spricht die Rolle des Jaime Lennister seit 2011. Er habe die Serie nach eigenen Angaben in den ersten Jahren nie gesehen und sei etwas traurig, dass die Kultreihe am kommenden Montag nach der achten Staffel zu Ende geht.

