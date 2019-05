New York

Darauf hatten Fans der beliebten US-Ärzteserie lange gewartet: „Grey’s Anatomy“ bekommt zwei weitere Staffeln. Das bestätigte der US-Sender ABC auf seinen Social-Media-Kanälen kurz vor dem Finale der 15. Staffel. Damit ist die Serie, die in Deutschland auf Pro7 läuft, nun offiziell bis 2021 und um voraussichtlich 48 weitere Folgen verlängert.

Verlängert ist auch der Vertrag von „ Grey’s Anatomy“-Darstellerin Ellen Pompeo. Sie spielt in der Serie Dr. Meredith Grey. Mit ihrem laut Medienberichten 20-Millionen-Dollar-Vertrag soll sie die bestbezahlte TV-Schauspielerin in einer Primetime-Dramaserie sein. Auch Krista Vernoff, die „Grey’s“-Schöpferin Shonda Rhimes als Showrunnerin abgelöst hatte, wird in Staffel 16 und 17 weiterhin für die Serie zuständig sein. Und diese beiden Darsteller erhalten sogar eine Beförderung: Chris Carmack (Dr. Atticus „Link“ Lincoln), Jake Borelli (Dr. Levi Schmitt) und Greg Germann (Dr. Tom Koracick) werden von Neben- zu Hauptdarstellern.

