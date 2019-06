Berlin

Denkt man in einigen Jahren an die nun zu Ende gehende „Let’s Dance“-Staffel zurück, dann ist fraglich, ob einem als erstes der Gewinner in den Kopf schießt – oder die Premieren, die das Format in seinem zwölften Jahr feiern durfte. Nicht nur tanzte in dieser Ausgabe der beliebtesten Tanzshow Deutschlands mit Sängerin Kerstin Ott das erste Mal eine weibliche Kandidatin mit einer Frau. Auch Schauspieler und Kunstkämpfer Benjamin Piwko gab ein Debüt: Er war der erste Gehörlose unter den Teilnehmern in der Geschichte von „Let’s Dance“. Das Finale der Show zeigt RTL am Freitag um 20.15 Uhr.

Unter den strengen Augen der Jury aus Tanzjuror Joachim Llambi, Tänzerin Motsi Mabuse sowie Choreograph und Model Jorge González traten 2019 an: Designerin Barbara Becker, „Dschungelcamp“-Teilnehmerin Evelyn Burdecki, Comedian Özcan Coşar, Moderatorin Nazan Eckes, Sängerin Ella Endlich, „GZSZ“-Darstellerin Ulrike Frank und Schauspieler Jan Hartmann.

Außerdem: Handballer Pascal Hens, Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt, Sängerin Kerstin Ott, Comedian Oliver Pocher, Modedesigner Thomas Rath, Sänger Lukas Rieger und Benjamin Piwko, der es ins Finale geschafft hat.

„Let’s Dance“: Wer gewinnt? Ella, Benjamin oder Pommes?

Neben Piwko stehen auch Ella Endlich und Pascal „Pommes“ Hens in der Endauswahl der zwölften „Let’s Dance“-Staffel. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 28,25 Punkten pro Tanz (zur Veranschaulichung: Die Höchstwertung für einen Tanz liegt bei 30 Punkten) ist Ella Endlich eine der stärksten Teilnehmerinnen, die es jemals in ein „Let’s Dance“-Finale geschafft haben. Dass die gebürtig aus Weimar stammende Kandidatin eine Musicalausbildung absolviert hat, brachte ihr aufgrund ihres offensichtlichen Vorteils nicht nur Sympathien ein.

„Let’s Dance“: Rein tänzerisch hat Ella die größten Siegchancen

Auch den Maßstab für die anderen Kandidaten setzte sie entsprechend hoch. Aus rein qualitativer Sicht können ihre Konkurrenten Pascal Hens (Durchschnittswert: 25,56 Punkte) und Benjamin Piwko (22,44 Punkte) nicht mit ihr mithalten. Wenn es also rein um die tänzerischen Fähigkeiten geht, hat Endlich die größten Chancen, „Dancing Star 2019“ zu werden. Doch bei „Let’s Dance“ zählten noch nie ausschließlich die Leistungen der Tänzerinnen und Tänzer, sondern immer auch die Persönlichkeiten der Menschen dahinter.

Mit knapp vier Millionen Zuschauern für die Halbfinalfolge am 7. Juni gehört „Let’s Dance“ zu den letzten großen Abendunterhaltungsshows im deutschen Fernsehen. Wenn sich die Redaktion des Formats auch in den nächsten Jahren an ihr Erfolgsrezept hält, dann dürfte das auch noch einige Staffeln so weitergehen.

Mit der Verpflichtung von Chefjuror Joachim Llambi, der seit der ersten Staffel mit an Bord ist, und Moderator Daniel Hartwich (seit Staffel drei) setzen die Macher in gewisser Hinsicht auf Konstanz. Auch am Sendungskonzept selbst wurde in den zwölf Jahren nur marginal geschraubt. Fraglich ist allerdings, ob Moderatorin Victoria Swarovski im nächsten Jahr erneut als Co-Moderatorin dabei sein wird.

Im Anschluss an das Finale am Freitag geht es mit einigen Kandidaten der vergangenen Staffeln übrigens auf große Deutschlandtour.

Von Thomas Kielhorn/RND/dpa