Die neue, noch unbetitelte Star-Trek-Serie über Jean-Luc Picard wird bei Amazon Prime ausgestrahlt werden. Jeweils einen Tag nachdem eine Episode auf dem US-Kanal CBS Premiere hatte, wird sie online in mehr als 200 Ländern abrufbar sein. Das teilt Amazon am Montag mit.

Die Serie lehnt sich an die Star-Trek-Filme an, Patrick Stewart wird wieder die Rolle des Kommandanten Jean-Luc Picard übernehmen, die er bereits sieben Jahre lang spielte. Die Serie folgt dem ikonischen Charakter im nächsten Kapitel seines Lebens. „Es gibt nur ein Wort, das Sir Patrick Stewart in seiner Rolle als Kommandant Jean-Luc Picard zumindest ansatzweise gerecht wird – und das ist ‚legendär‘“, sagt der Executive Producer der Serie, Alex Kurtzman.

Für alte und für neue Fans

„Die Star Trek-Reihe hat für 50 Jahre ein weltweites Publikum über Generationen hinweg fasziniert. Es ist uns eine Ehre, dass wir Sir Patrick Stewart wieder an Bord begrüßen dürfen, bei einer Serie, die sicherlich erneut eine Weltklasseergänzung des legendären Franchises wird“, sagt Armando Nuñez, President and Chief Executive Officer bei der CBS Global Distribution Group.

Neben Stewart ergänzen Stars wie Alison Pill („The Newsroom“), Harry Treadaway („Penny Dreadful“), Isa Briones („American Crime Story: Versace“), Santiago Cabrera („Salvation“), Evan Evagora sowie Michelle Hurd („Blindspot“) den hochkarätigen Cast.

Die Serie wird von CBS Television Studios in Zusammenarbeit mit Secret Hideout und Roddenberry Entertainment produziert. Als Executive Producer fungieren Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Sir Patrick Stewart , Heather Kadin, Rod Roddenberry und Trevor Roth. Aaron Baiers von Secret Hideout ist der Co-Executive Producer, Kirsten Beyer fungiert als Supervising Producer.

