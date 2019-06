Mainz

Heute steigt bei 3Sat ein Fest für Rockfans. Der Sender zeigt von 20.15 Uhr an vier Stunden lang die Highlights des Open-Air-Festivals „Rock am Ring“ auf dem Nürburgring (7. bis 9. Juni 2019) – und zwar live sowie mit brandaktuellen Aufzeichnungen. Rainer Maria Jilg und Vivian Perkovic sind vor Ort und berichten vom aktuellen Festivalgeschehen.

Rock am Ring – von Foals bis Feine Sahne Fischfilet

Die ersten Bands, die 3sat zeigt, stehen auch schon fest: die britische Indiemetalband Bring Me The Horizon, die Grunge-Legende Alice in Chains um Gitarrist Jerry Cantrell, die Berliner SDP und Foals aus Oxford. Weitere Top-Acts auf dem Festival sind Tool, Die Ärzte, Slayer, Slipknot, Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators, Feine Sahne Fischfilet, Marteria, Casper, The Bosshoss und Bastille.

Erstmals 1985 veranstaltet, war „Rock am Ring“ als ein einmaliges Ereignis geplant. Aber der Erfolg sorgte dafür, dass das Festival zum alljährlichen Event wurde. Seitdem ist die Rennstrecke in der Eifel Schauplatz des größten Open-Air-Festivals Deutschlands.

Mit einer kurzen Unterbrechung: 2015 wanderte das Festival vom Nürburgring für zwei Jahre auf den Flugplatz Mendig. Seit 2017 heißt es: Back to the roots. „Rock am Ring“ findet seitdem wieder am Nürburgring statt und präsentiert drei Tage lang Livemusik auch verschiedenen Genres.

Anfang August blickt 3Sat auf Wacken

Auf ein weiteres TV-Rockereignis können sich Rockfans schon jetzt freuen Am Samstag, 3. August 2019, ebenfalls ab 20.15 Uhr, überträgt 3sat – teils live, teils aufgezeichnet - vier Stunden lang Konzerte vom „Wacken“-Festival 2019. Von dort werden die Moderatoren Markus Kavka und Rainer Maria Jilg berichten.

Von RND/ots