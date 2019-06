Los Angeles

Was für eine Nachricht! Zu finalen Staffel der Anwaltsserie „Suits“ kehrt Fanliebling Mike Ross (Patrick J. Adams) zurück. Ein letztes Mal wird Adams in die Rolle des smarten Anwalts schlüpfen. Das verkündete der Schauspieler nun auf seinem Instagram-Account.

„Danke an alle Fans, die die Flamme lodern ließen“, schrieb er. Und weiter: „Bin sehr aufgeregt, ein letztes Mal zurück in die Schlacht zu ziehen“. Auf ein Seriencomeback von Ross’ Ehefrau Rachel müssen die Fans indes wohl verzichten. Denn Meghan Markle, die mittlerweile Herzogin ist, wird wohl nicht zurückkehren. Obwohl die Serienmacher der Ehefrau von Prinz Harry angeblich eine Rekordgage in Millionenhöhe angeboten haben.

Am Ende von Staffel sieben hatten Mike Rosse und Rachel Zane geheiratet und waren anschließend aus der Serie geschrieben worden. Für die letzte, neunte Staffel kehrt Adams nun zurück. In Amerika startet die finale „Suits“-Staffel am 9. Juli. Wann sie in Deutschland gezeigt wird, ist noch unklar.

Von RND