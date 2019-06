Wien

Für viele Deutsche gehört der „ Tatort“ am Sonntagabend zum wöchentlichen Pflichtprogramm. Seit 1970 wurden bereits über 1000 „ Tatort“-Folgen ausgestrahlt. Mit teilweise über zehn Millionen Zuschauern ist die Krimireihe die beliebteste im deutschsprachigen Raum. Derzeit gibt es jährlich rund 35 neue Fälle.

„ Tatort “ am 16. Juni 2019: Die Handlung

Die Schweiz zeigt sich im „ Tatort: Ausgezählt“ aus Luzern von der hässlichen Seite. Statt Alpenpanorama gibt es in diesem Krimi vor allem dunkle Keller, feist grinsende solargebräunte Typen und beim Boxkampf sogar Tote. Delia Mayer als Liz Ritschard und Stefan Gubser als Reto Flückiger müssen die junge Boxerin Martina Oberholzer ( Tabea Buser) retten, die von einem gebräunten Fiesling entführt wurde – denn die Sportlerin wollte über das Doping in der Boxer-Szene auspacken. Gerade erst brach ihre Konkurrentin bei einem Boxkampf zusammen. Die Ermittler müssen sich auf ein Rennen gegen die Zeit einlassen, um Martin Oberholzer zu retten. Das Erste zeigt den Krimi am Sonntag, 16. Juni, um 20.15 Uhr. Es ist der letzte Fall vor der Sommerpause des „ Tatort“.

„ Tatort “ verpasst?

Für alle, die es nicht geschafft haben, den „ Tatort“ um 20.15 Uhr zu sehen, gibt es noch die Wiederholungen am 16. Juni um 21.45 Uhr und 23.45 Uhr auf ONE und am Dienstag, 18. Juni um 1.05 Uhr im Ersten sowie in der ARD-Mediathek.

„ Tatort “: Teams und Städte im Überblick

Inzwischen gibt es den Tatort für viele deutsche Städte. Mit dem Tatort in Luzern und Wien sind darüber hinaus auch Österreich und die Schweiz vertreten. Bei insgesamt 22 Städten kann man da schon mal schnell den Überblick verlieren. Wer ermittelt wo? Hier finden Sie alle Kommissare auf einen Blick.

• Köln: Ballauf ( Klaus J. Behrendt) und Schenk ( Dietmar Bär)

• München: Batic ( Miroslav Nemec) und Leitmayr ( Udo Wachtveitl)

• Schwarzwald: Berg (Hans-Jochen Wagner) und Tobler ( Eva Löbau)

• Freiburg, Mainz: Berlinger ( Heike Makatsch)

• Kiel: Borowski ( Axel Milberg) und Sahin (Almila Bagriacik)

• Weimar: Dorn ( Nora Tschirner) und Lessing ( Christian Ulmen)

• Wien: Eisner ( Harald Krassnitzer) und Fellner ( Adele Neuhauser)

• Dortmund: Faber ( Jörg Hartmann), Bönisch ( Anna Schudt ), Dalay ( Aylin Tezel) und Pawlak ( Rick Okon)

• Hamburg: Falke ( Wotan Wilke Möhring) und Grosz ( Franziska Weisz)

• Luzern: Flückinger ( Stefan Gubser) und Ritschard ( Delia Mayer)

• Frankfurt: Janneke (Margarita Broich) und Brix ( Wolfram Koch)

• Stuttgart: Lannert ( Richy Müller ) und Bootz ( Felix Klare)

• Göttingen: Lindholm ( Maria Furtwängler) und Schmitz (Florence Kasumba)

• Bremen: Lürsen ( Sabine Postel) und Stedefreund ( Oliver Mommsen)

• Wiesbaden: Murot ( Ulrich Tukur)

• Ludwigshafen: Odenthal ( Ulrike Folkerts) und Stern ( Lisa Bitter)

• Berlin: Rubin ( Meret Becker) und Karow ( Mark Waschke)

• Dresden: Gorniak (Karin Hanczewski) und Winkler ( Cornelia Gröschel)

• Saarbrücken: Schürk ( Daniel Sträßer) und Hölzer ( Vladimir Burlakov)

• Münster: Thiel ( Axel Prahl) und Boerne ( Jan Josef Liefers)

• Hamburg: Tschiller ( Til Schweiger ) und Gümer ( Fahri Yardim)

• Franken: Voss ( Fabian Hinrichs), Ringelhahn ( Dagmar Manzel), Goldwasser ( Eli Wasserscheid), Fleischer ( Andreas Leopold Schadt) und Schatz ( Matthias Egersdörfer)

„ Tatort “ oder „ Polizeiruf 110 “: Wann läuft was?

Immer mal wieder laufen am Sonntag um 20.15 Uhr keine neuen „ Tatorte“, sondern es gibt einen „ Polizeiruf 110“. Diese Krimireihe war seit 1971 im Deutschen Fernsehfunk, dem Fernsehen der DDR, zu sehen. Nach der Wende etablierte sich die Serie in der gesamtdeutschen Fernsehlandschaft. Aktuell gibt es vier Ermittlerteams in Rostock, Potsdam, Magdeburg und München.

„ Tatort “: Das sind die nächsten Fälle:

• „Glück allein“ ( Wien) am 02. Juni

• „Kaputt“ ( Köln) am 10. Juni

• „Ausgezählt“ ( Luzern) am 16. Juni

Danach beginnt die Sommerpause für den „ Tatort“, und es laufen nur Wiederholungen. Im Herbst geht es dann mit neuen Fällen weiter.

Von RND