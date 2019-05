Hannover

Tätowierungen liegen im Trend. Laut einer Studie der Universität Leipzig hat sich bereits jeder fünfte Deutsche Bilder auf die Haut stechen lassen. Das Tattoo hat die vermeintliche Schmuddelecke also längst verlassen – und ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das will auch RTL II nutzen, um Quote zu machen: Mit „ Tattoo Stories“ hat der Sender ein Format entwickelt, bei dem Menschen ihre Traum-Tätowierung bekommen.

„ Tattoo Stories“: Die Moderatoren sind natürlich auch bemalt

Das Konzept ist denkbar simpel: Die Teilnehmer erzählen, welche Ereignisse sie im Leben tief geprägt haben – und warum sie dies in Form eines Bildes verarbeiten wollen. Die passende Tätowierung soll laut RTL II helfen, mit dem Erlebten abzuschließen oder neu zu beginnen.

Moderiert wird das Format von „ Köln 50667“-Laiendarsteller Ingo Kantorek und der Schweizer Burlesque-Tänzerin Zoe Scarlett – beide sind natürlich auch selbst tätowiert. „ Tattoo Stories – Das geht unter die Haut“, Donnerstag, 13. Juni um 22.15 Uhr bei RTL II.

Von RND