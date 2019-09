Mecklenburg-Vorpommern

Zum besseren Schutz von Kindern hält Mecklenburg-VorpommernsGesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) eine Verschärfung des Bundesnichtraucherschutzgesetzes für möglich. „Rauchen im Auto mit Kindern das geht nicht. Wer aktiv raucht, schädigt andere, die passiv nur dabei sind“, sagte er am Donnerstag in Schwerin. Am Freitag berät der Bundesrat über eine Gesetzesinitiative mehrerer Bundesländer. Sie wollen ein bundesweites Rauchverbot in Autos, in denen Minderjährige oder Schwangere mitfahren.

Bereits 2018 für ein Verbot gestimmt

„Ein Verbot wäre möglicherweise ein Weg“, sagte Glawe. Er meldete allerdings Zweifel an der praktischen Umsetzung und den Kontrollmöglichkeiten an. Wichtig bleibe die Prävention. Bereits 2018 bei einem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz hatte Glawe für ein solches Verbot gestimmt.

Es wird damit gerechnet, dass die Initiative am Freitag im Bundesrat zur weiteren Beratung in den Gesundheitsausschuss überwiesen wird. Eine Entscheidung könnte dann bei der nächsten Sitzung Mitte Oktober fallen. Das Gesetz bräuchte auch eine Mehrheit im Bundestag.

Der Deutsche Ärztetag hatte das Verbot schon 2016 mit Blick auf die zahlreichen Gesundheitsrisiken für Kinder beim Passivrauchen gefordert.

Von RND/dpa