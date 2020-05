Stralsund

Es ist ein Feiertag für das Gedächtnis der Hansestadt: Am Montag hat der Lesesaal des Stadtarchivs Stralsund im Johanniskloster wieder seine Türen geöffnet. „Ich fühle heute Zufriedenheit und auch Erleichterung“, sagt Dr. Dirk Schleinert (53). Der gebürtige Greifswalder ist seit Anfang März 2014 Direktor des Stadtarchivs.

Wegen Schimmelbefalls siebeneinhalb Jahre geschlossen

„Jetzt zieht wieder ein Stück Normalität ins Stadtarchiv ein“, sagt Dirk Schleinert. Auch Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) freut sich über die Wiedereröffnung des Lesesaals. „Jede Lektüre und Forschung – ob privat oder beruflich veranlasst – hilft bei der Aufarbeitung unserer reichen Stralsunder Geschichte“, sagt er. Zehntausende Schriften – Bücher, Handschriften und Urkunden – sind nun endlich wieder der Öffentlichkeit zugänglich. Nach immerhin siebeneinhalbjähriger Schließung. Im Oktober 2012 hatte das Stadtarchiv im Johanniskloster wegen Schimmelbefalls geschlossen werden müssen. Von dem Schimmelbefall betroffen war fast der gesamte Bestand an Büchern, über 120 000 Bände, dazu Urkunden und Handschriften mit unschätzbarem historischem Wert. „Es war fünf vor zwölf für den Archivbestand“, beschreibt Schleinert die Situation. Zu dieser Zeit war er noch im Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt in Magdeburg tätig.

Zehntausende Bücher und Dokumente gereinigt

Vor den Mitarbeitern des Archivs – damals hatte es sieben, heute sind es acht – stand „eine einzigartige Aufgabe“, betont Schleinert. „Mir fällt nichts Vergleichbares ein.“ In den vergangenen Jahren mussten die Bücher und Dokumente aufwendig gereinigt, unter anderem im Leipziger Zentrum für Bucherhaltung, und teilweise restauriert worden. Kosten für Stralsund: etwas mehr als eine Million Euro. Das Land hat sich mit mehreren 10 000 Euro Fördermitteln daran beteiligt. Eine weitere Folge des „Schimmel-Skandals“ war der Bau des neuen Zentraldepots in einer ehemaligen Nachrichtenzentrale der DDR-Volksmarine auf der Schwedenschanze. Kosten: 4,8 Millionen Euro, davon trug Stralsund 1,3 Millionen Euro. „Die Rettung des Bestands und der Neubau der Depots liefen parallel“, erklärt Schleinert. Vor zwei Jahren war das Depot übergeben worden. Dort lagern nun Bestände des Stralsund Museums und des Stadtarchivs.

Neues Depot und Lesesaal an zwei Standorten

Seit Anfang des Jahres ist dort der gesamte Bestand des Stadtarchivs untergebracht. „Das sind 120 000 Bände, zwei laufende Kilometer Akten, etwa 7000 Urkunden und 1200 Handschriften“, zählt der Stadtarchiv-Leiter auf. Zwischen dem Lesesaal auf dem Kloster-Gelände und dem Depot liegen etwa vier Kilometer. Von dort müssen die Bücher und Dokumente geholt werden. „Die neuen Arbeitsabläufe an zwei Standorten müssen wir erst einmal ausprobieren“, meint Schleinert. Für Badrow haben sich die Mühen gelohnt, die gigantischen Buchbestände in einen insgesamt sehr guten Zustand zu bringen. „Ich danke den Mitarbeitern im Stadtarchiv für ihr Durchhalten und den Stralsundern für ihr Vertrauen, dass unser hansestädtisches Gedächtnis in guten Händen liegt“, betont er.

Ausleihe unter Coronabedingungen

Unter Corona-Bedingungen müssen auch im Lesesaal aktuell die Abstands- und Hygienevorschriften eingehalten werden. „Das bedeutet, dass derzeit vier statt möglicher zwölf Leute in den Raum dürfen“, erklärt Dirk Schleinert. Da sei es in jedem Fall günstiger, sich im Vorfeld anzumelden. Pro Bestellung können nur maximal fünf Akten, Bücher oder anderes Archivgut bestellt werden. „Wir begrüßen es, wenn die Benutzerinnen und Benutzer unserem Beispiel folgen und das Stadtarchiv mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten“, heißt es auf der Internetseite. Der Lesesaal kann montags von 13 bis 17 Uhr, dienstags von 9 bis 17 Uhr und donnerstags von 9 bis 13 Uhr besucht werden.

Stadtarchiv hatte Bücher verkauft – fast alle wieder zurück

Der Schimmelbefall des Archivbestandes 2012 war durch einen Zufall bekannt geworden. Ein Antiquar hatte Bücher aus dem Stralsunder Stadtarchiv gekauft und die Stadtverwaltung über den schlechten Zustand zahlreicher Exemplare informiert. Daraufhin ergaben Untersuchungen, dass der gesamte Bestand im Johanniskloster betroffen ist. Außerdem wurde damals bekannt, dass das Stadtarchiv Bücher verkauft hat. Das sorgte deutschlandweit für Aufsehen. Dabei handelte es sich um die so genannte Gymnasialbibliothek mit rund 6000 Bänden. „Von den 5926 verkauften Büchern sind fast 5400, also etwa 90 Prozent, wieder zurück in Stralsund“, erklärt Alexander Badrow. Der Großteil sei durch Rückabwicklung des Verkaufs an den Antiquar zurückgeholt worden. Weitere Bände seien von den Käufern zurückgegeben oder zurückgekauft worden.

Von Bernhard Schmidtbauer